Lemieux és Gretzky rekodját állította be a Tampa hokisa

A Tampa Bay Lightning 8–2-re kiütötte a Colorado Avalanche-t, és ebben alighanem Brandon Hagel játszotta a legfontosabb szerepet. Ugyan egyetlen találatot sem jegyzett, ám kiosztott öt gólpasszt. Ebből négyet az első harmadban, amire az NHL történetében csak két legenda, Mario Lemieux és Wayne Gretzky volt képes. Jake Guentzel két góllal segítette győzelemhez a csapatát.

Nyert a Winnipeg is, az alapszakasz legjobb mérlegével rendelkező Jets Minnesotában győzött 4–1-re. Connor Hellebuyck 43 (!) védéssel járult hozzá a sikerhez.

NHL

Alapszakasz

Philadelphia Flyers–Vegas Golden Knights 4–5 – szétlövéssel

Florida Panthers–Washington Capitals 1–4

Carolina Hurricanes–Dallas Stars 6–4

New Yersey Devils–Nashville Predators 5–2

New York Rangers–St. Louis Blues 2–5

Tampa Bay Lightning–Colorado Avalanche 8–2

New York Islanders–Detroit Red Wings 2–4

Ottawa Senators–Calgary Flames 4–3

Minnesota Wild–Winnipeg Jets 1–4

Anaheim Ducks–Seattle Kraken 2–3

San Jose Sharks–Los Angeles Kings 7–2