Gyász: elhunyt Pete Rose, a baseball kitagadott legendája

Rose halálának okát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, ám annyi bizonyos, egy nappal korábban még egy autogramosztó-eseményen vett részt.

A háromszoros MLB-bajnok, játékosként 17 idényben szerepelt az All Star gálán és számtalan rekordot tart a mai napig: nála több mérkőzésen (3562) nem játszott senki, ahogy több megnyert meccse (1972) sincs senkinek, és az övé a legtöbb ütés (4256) a liga történetében – hogy csak néhányat említsünk. Hiába azonban az 1963-tól 23 idényen át tartó játékos-pályafutás, amelyből az utolsó kettőt már – az MLB-ben máig utolsó – játékos-edzőként teljesítette, majd edzőként 1989-ig tartó karrier, ha egyébként korántsem volt a tisztesség szobra.

Egy 1989-ben megjelent újságcikk nyomán vizsgálat indult ellene, mert kiderült, hogy saját csapata meccseire fogadott, ami a baseballban a White Soxs 1919-es megbundázott nagydöntője óta főbenjáró bűnnek számít és örökös eltiltás a díjazása. Rose többszöri tagadás után végül beleegyezett az örökös eltiltás elfogadásába és végül 20 éve megjelent önéletrajzi könyvében be is ismerte, hogy a hogy Redsre fogadott, edzőként és játékosként is.

Rose idős korában szeretett volna megbocsátást nyerni, és elérni, hogy bekerüljön a sportági Hírességek csarnokába, ám erre végül nem került sor.