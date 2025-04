Vályi Vanda: Nem okoz problémát, hogy felvegyem a ritmust

– A tavaly nyári vállműtétje után öt és fél hónapot hagyott ki, nem volt ott a januári világkupa-selejtezőn sem. Milyen erőben érzi magát, és sikerült-e újból felvennie a ritmust a válogatottban?

– Hosszú rehabilitációs időszak végén járok, még nem hagytam teljesen magam mögött, mert továbbra is ugyanúgy kell gyógytornára járnom és figyelnem a vállamra – mondta lapunknak Vályi Vanda, a válogatott 25 esztendős szélsője. – Keresem a helyemet, de tétmérkőzéseket szerencsére már január huszonnyolcadika óta játszhatok, nem okoz problémát, hogy felvegyem a ritmust. Igyekszem úgy teljesíteni, ahogy az elvárható egy válogatott játékostól. Örültem, hogy újra kaptam meghívót.

– A rutint képviseli a nemzeti csapatban: hogy érzi, milyen jelentősége van ennek?

– Felelősséggel jár. Egy rutinos játékosnak irányt kell mutatni nemcsak sportolóként, hanem emberként is, és nemcsak a vízben, hanem a parton is. A fiatalok felszabadult és friss hangulatot hoznak magukkal, és szimbiózisban működnek együtt a rutinosabb játékosokkal. Szeretnénk ezt megőrizni: maradjon meg egyszerre a jó hangulat és a megfelelő koncentráció, így adhatja ki mindenki magából a maximumot.

– Mi volt az elsődleges cél a világkupadöntőre készülés során?

– A szélsők és a hátsók a dinamikus mozgást gyakorolták, hogy a védekezést tekintve mit kell tenni a zónázás vagy a szoros emberfogás ellen. A labdaszerzésekre is odafigyeltünk. Általában jellemzi az edzéseinket, hogy kezdetben csoportokra bontanak minket, például a centerek, bekkek, kapusok külön dolgoznak, a saját feladataikkal foglalkoznak, s a tréning második felében állunk össze mindannyian, és gyakoroljuk közösen az addigiakat élesben, hat a hat vagy hat az öt ellen.

– Illetve az itthoni edzésük egyikén azt is lehetett látni, ahogy egy vízzel töltött, henger alakú eszközzel egyensúlyoznak a medencében.

– Igen, és ez rendkívül jól erősíti az oldal- és a csípőizmokat a lábtempózás alatt, segít, hogy stabilabbá váljunk. Sokan nem gondolnák, hogy nemcsak a kapusnak, a centernek vagy a bekknek van szüksége az erőteljes lábmozgásra, hanem a többieknek is, főként amikor a labdával elmozgunk hátulról a szélekre vagy dinamikus bemozgást csinálunk – ilyenkor a szélsőknek, hátsóknak is nagyon fontos, hogy minél robbanékonyabbak legyenek, és dinamikusabbak lábbal.

– Már biztos világbajnoki résztvevő a magyar válogatott. Milyen tekintetben fontos a világkupadöntő a nyári szingapúri vébéig vezető úton?

– Az ausztrálokkal, az olimpiai ezüstérmesekkel kezdünk, nagyon kemény meccsre számítok, de a feladat mindig a soron következő ellenfelet, így az ausztrált is legyőzni. Szerintem mind a játékosoknak, mind az edzőknek jó kiindulópont lesz ez a világverseny – kiderül, hogyan reagálunk éles szituációkban, a szakmai stáb ez alapján tudja összeállítani később a legjobb keretet a világbajnokságra.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Torma Luca (One Eger). Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Baksa Vanda, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Peresztegi-Nagy Kinga, Tiba Panna (mind UVSE Helia-D), Dobi Dorina, Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindhárom Dunaújvárosi FVE), Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC), Leimeter Dóra, Vályi Vanda (mindkettő FTC), Rybanska Natasa (Alimosz, görög)

A PROGRAM

Péntek. Negyeddöntő: Hollandia–Japán, 7.30. Görögország–Olaszország, 9.15. Spanyolország–Kína, 12.30. Ausztrália–MAGYARORSZÁG, 14.15. Szombat. Elődöntő: Hollandia/Japán–Görögország/Olaszország, 12.30. Spanyolország/Kína–Ausztrália/MAGYARORSZÁG, 14.15. Az 5–8. helyért: Hollandia/Japán–Görögország/Olaszország, 8. Spanyolország/Kína–Ausztrália/MAGYARORSZÁG, 9.45. Vasárnap. Helyosztók: Döntő, 10.15. A 3. helyért, 8.30. Az 5. helyért, 5.45. A 7. helyért, 4. A magyar válogatott mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.