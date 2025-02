Parázs meccsel folytatódik a Fradi BL-szereplése a spanyol Barceloneta ellen

Amikor döcög az FTC játéka, azt a Bajnokok Ligája-címvédő esetében úgy kell érteni, hogy nem a 30 lőtt gólt ostromolja, mint nemrégiben a Debrecen és a Pécs ellen, hanem „csak” 13-at dob, mint múlt szombaton az UVSE-nek – a sikerből Fekete Gergő öt góllal vette ki a részét. A férfi ob I-ben 16 meccs után is hibátlan együttes vezetőedzője, Nyéki Balázs a legutóbbi mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, kisebb keserűséget érez a teljesítményük miatt, de a szerdai BL-találkozón mindent feledtethetnek.

A Ferencváros ugyanis szerdán folytatja szereplését a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, immár a második csoportkör első mérkőzésén. A UVSE elleni bajnokihoz hasonlóan ismét a Komjádi uszodában játszik a Nyéki-csapat, ezúttal viszont nem vendégként, hanem házigazdaként, az egyszeres BL-győztes, a 2022–2023-as kiírásban bronzérmes spanyol Barcelonetát fogadja. A két csapat közös történelme gazdag, 2018 óta kilencszer találkoztak, ezeken a meccseken öt FTC-, három Barceloneta-siker és egy döntetlen született – amikor a zöld-fehérek a legutóbbi kiírásban megszerezték történetük második BL-serlegét, a spanyolok is kárát látták, akkor is azonos négyesbe kerültek a második csoportkörben: a Fradi előbb idegenben 10–8-ra, majd otthon 13–11-re győzött, a Barceloneta pedig később nem is jutott be a négyes döntőbe. A spanyolok egyébként 15 összecsapás után szintén százszázalékosak hazájuk bajnokságában, és a Fradihoz hasonlóan minden meccsüket megnyerték az első BL-csoportkörben – parázs mérkőzésre van tehát kilátás.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NEGYEDDÖNTŐS KÖR

1. FORDULÓ

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol), Komjádi uszoda (Tv: Duna World)

20.00: CSM Oradea (romániai)–Savona (olasz), Nagyvárad