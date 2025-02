Faragó Kamilla: Nem sok csapat nyert volna hasonló helyzetben

Hét pontra növelte előnyét a női vízilabda ob I-ben a második UVSE a harmadik Dunaújváros előtt a szerdai, Hajós-uszodában rendezett rangadó megnyerésével – a kimondottan lüktető találkozó, amelyen hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, végül szétlövésben dőlt el. Ebben a hazai lila-sárgák ifjú kapusa, Golopencza Szonja jelentette a különbséget, a vendégek első három ötméteresét is hárította. A két csapat egyaránt 15 mérkőzésen van túl a bajnokságban, a két ponttal gazdagodó UVSE 41 ponttal áll, míg a csak egyet szerző Dunaújváros 34-gyel, ezzel a magyar bajnok jelentősen növelte az esélyeit, hogy az alapszakasz végén egyenes ágon kerüljön be a legjobb négy közé.

„Az újvárosiak nagyon szépen játszottak, mi viszont nem teljesítettünk végig jól. Örülök, hogy mi kerültünk ki győztesen ebből az igen kemény párharcból, büszke vagyok magunkra, szerintem nem sok csapat nyert volna hasonló helyzetben. Sok hibát követtünk el, sok labdát adtunk el, ráadásul a kapusunkat, Szonját is alig tudtuk segíteni blokkokkal, ezeket mind nagyon sajnálom” – értékelt a szerdai találkozót követően az öt góljával legeredményesebb Faragó Kamilla.

Az UVSE csapatkapitánya kicsit előre is tekintett, szombaton következik a női Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulója, amelyben a magyar bajnok Barcelonába utazik a D-csoportban hibátlan listavezetőhöz, a már biztosan továbbjutó Sant Andreuhoz. Miután az UVSE a három héttel ezelőtti negyedik körben nagy csatában kikapott a Cataniától 9–7-re, eldőlt, hogy nem juthat tovább a negyeddöntőbe – az olaszoknak kilenc pontjuk lett, az újpestieknek maradt három, így a maradék két találkozón már nem előzhetnek, hiszen pontegyenlőség esetén is az egymás elleni eredmény számítana, a Catania pedig otthon is győzött 12–10-re. Mindez azonban nem szegi Faragóék kedvét.

„Mindenképpen szeretnénk a hibáinkat kielemezni és kijavítani szombatra, mert voltak taktikai melléfogásaink a Dunaújvárossal szemben, és sokszor türelmetlenül játszottuk ki a helyzeteinket. De nagyon várjuk már a mérkőzést, kemény és szoros csatára számítok a Sant Andreuval, és természetesen szeretnénk visszavágni, még akkor is, ha tudjuk, a továbbjutási esélyeink már elszálltak” – tette hozzá a 24 éves játékos. Az UVSE hazai medencében 13–10-es vereséget szenvedett a spanyoloktól még a novemberi második körben.

Az A-csoportban nullapontos újvárosiak a görög Vuliagmenit fogadják, a B-csoportban hibátlan FTC-hez a spanyol Mataró érkezik, míg a D-jelű kvartettben még pont nélkül álló BVSC Cataniába utazik.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

12.30: Dunaújvárosi FVE–Vuliagmeni (görög)

18.00: CN Terrassa (spanyol)–CN Sabadell (spanyol)

Az állás: 1. Sabadell 12 pont, 2. Vuliagmeni 9, 3. Terrassa 2, 4. DUNAÚJVÁROS 1

B-CSOPORT

19.30: FTC-Telekom Waterpolo–CN Mataró (spanyol)

19.30: Polar Bears (holland)–Plebiscito Padova (olasz)

Az állás: 1. FTC 12, 2. Mataró 9, 3. Padova 3, 4. Polar Bears 0

D-CSOPORT

15.00: Orizzonte Catania (olasz)–BVSC-Manna ABC

17.00: Sant Andreu (spanyol)–UVSE Helia-D

Az állás: 1. Sant Andreu 12, 2. Catania 9, 3. UVSE 3, 4. BVSC 0