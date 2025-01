Vízilabda: a magyar női válogatott ismét legyőzte az amerikaiakat, ott lesz a szuperdöntőben

Az az érdekes helyzet állt elő a női vízilabda világkupa-selejtezőjének utolsó játéknapja előtt, hogy a magyar válogatottnak hiába volt öt mérkőzésből négy győzelme a torna addigi részében, mégsem volt még biztos a szuperdöntős részvétele – az Egyesült Államokat egyszer már legyőztük, de az újabb találkozón egy egygólosnál nagyobb vereség esetén (miközben az olaszok felülmúlták Izraelt) csupán a hetedik helyen végeztünk volna a második csoportkörben a rosszabb egymás elleni mérleg miatt. Faramuci lebonyolítás, mi tagadás… Végül azonban nem kellett számolgatni, az egyszerűbb utat választottuk: bár a szerdai találkozóhoz képest valamelyest nyögvenyelősebben, de ismét a magyarok nyertek.

Két perc elteltével Sümegi Nóra kezdte meg a gólgyártást, ám néhány másodperc múlva éppen őt állították ki, emberelőnyben egyenlítettek is az amerikaiak Tara Prentice találatával. Ezután főleg az ellenfél percei következtek, két egymást követő támadásban kaptak két ötméterest, és bár csak a másodikat lőtték be, a távolról is eredményes amerikaiak az első negyed végére 3–1-re vezettek. Faragó Kamilla távoli bombájával ugyan zárkóztunk, a következő negyed elején Sümegi kipattanó lövése után Dobi Dorina révén egyenlítettünk, ezzel együtt is változó volt a hatékonyságunk az amerikai kapu előtt – hamarosan újból két góllal vezettek az amerikaiak. Hogy nem minden ment a tervek szerint, jelezte, hogy Cseh Sándor kért először időt a mérkőzésen – ezek után jobban összeállt a mieink játéka. Miután Hajdú Kata is megzörgette a rivális hálóját, nagyon fontos helyzetben, kettős emberhátrányban védekeztünk ki egy támadást, két perccel a dudaszó előtt.

Nem sokkal a fordulás után pedig az eredmény is megfordult: Faragó egyenlített, majd Baksa előreívelt a megúszó Tiba Pannának, aki nem is hibázott, így először vezettünk a mérkőzésen. A folytatásban sokkal jobban működött a hátsó alakzat emberhátrányban is, a második félidőben csupán egyetlen alkalommal találtak be az amerikaiak, ötméteresből, miközben Faragó alaposan belelendült, és négy gólig jutott – ennyi lett végül a különbség is a két csapat között, 10–6-ra nyertünk.

A magyar válogatott hibátlanul zárta a második csoportkört, hat meccséből ötöt megnyert, így az ötödik helyen végezve bejutott a világkupa áprilisi szuperdöntőjébe – míg az amerikaiak a hetedik helyen lecsúsztak ugyanerről. Ez úgy is meglepő, ha a sok csapattal egyetemben szintén megfiatalított együttessel játszották le a tornát: a dohai világbajnok és a párizsi olimpiai negyedik csapatból csak hárman szerepeltek, a kapus Amanda Longan, valamint Jovana Sekulic és Tara Prentice.

Cseh Sándor: – A torna eddigi részére elfáradnak a játékosok, elsősorban fejben, azaz számítottam ilyen kezdésre, bár annyira nem tetszett, hogy ami idáig működött a védekezésben, abból az első két negyedben nagyjából semmi sem köszönt vissza. Ezért a második félidőre elővettünk egy olyan védekezést, amit eddig nem csináltunk, és mivel azonnal megvolt a hatása, az felszabadított sok mindent, amivel sikerült is fordítani. Dolgos és értékes időszakot töltöttünk együtt, a játékosok nagyon büszkék lehetnek arra, ahogy dolgoztak és játszottak. Még mindenkinek rengeteget kell dolgoznia a további fejlődés érdekében, de ez a torna megmutatta, hogy igenis megéri

NŐI VÍZILABDA VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ALEXANDRUPOLI

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 10–6 (2–3, 2–2, 4–0, 2–1)

Alexandrupoli, 50 néző. V: Markopulu (görög), Blaskovic (horvát).

MAGYARORSZÁG: TORMA – Dobi 1, Keszthelyi 1, FARAGÓ 4, Aubéli, Leimeter, Sümegi 1. Csere: Varró, Pogonyi, BAKSA 1, Rybanska, Hajdú K. 1, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

EGYESÜLT ÁLLAMOK: I. WILLIAMS – Dempsey, Raisin, Cohen 1, Prentice 1, Allen 1, Robinson. Csere: FLYNN 3, Haaland-Ford, Sekulic, Ryan, Palma, Szczerba. Megbízott szövetségi kapitány: Molly Burke Cahill

Emberelőny-kihasználás: 10/3, ill. 6/1

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Rybanska (28. p.)

KORÁBBAN

Olaszország–Izrael 17–12 (3–2, 4–5, 6–2, 4–3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Olaszország 6, 3. Egyesült Államok 3, 4. Izrael 0

