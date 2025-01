Manhercz Krisztián szerint jót tesznek a vízilabdának az új szabályok

„Ez még egy tesztfázis számunkra is. Sok olyan változás van, ami a nézőknek talán nem is annyira szembeötlő. Ilyen például a videórendszer, amit lecseréltek az olimpia óta, a támadóidő rövidebb öt másodperccel, a szögletek és kiállítások utáni támadások ideje is öt másodperccel rövidebb lett. Sok olyan dolog történt, ami alapjaiban változtatja meg a vízilabdát. Az már látszódik, hogy a vízilabda tett egy lépést a kézilabda felé, legalábbis a gólok számában mindenképpen, ami jó tud lenni. Ugyanakkor ez még egy tanulási folyamat mindenkinek, de nagyon előremutatónak gondolom, hogy a nemzetközi szövetség ilyen szinten foglalkozik a kérdéssel” – fogalmazott Manhercz, aki elárulta, a világkupában eddig a tervezetteknek megfelelően teljesít a magyar válogatott, hiszen mindkét meccsét megnyerte a csapat.

A teljes beszélgetés ide kattintva meghallgatható.