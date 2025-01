Fölényes győzelmet aratott Izrael felett a női pólóválogatott

Bár az olimpiai bajnok Spanyolország elleni nagyszerű, szétlövésben aratott siker végül nem volt elég ahhoz, hogy a legelőkelőbb helyekért harcolhasson a magyar női vízilabda-válogatott az alexandrupoli világkupa-selejtezőben, így is bőven maradt tétje a tornának. Az április 11–13-i szuperdöntőbe ugyanis a hat legjobb csapat jut be, vagyis értelemszerűen a legjobb négy mellé az ötödik és a hatodik helyezett is társul. Ennek érdekében győzni kellett a legutóbbi kiírásban még divízió II-es, az első csoportkört győzelem nélkül záró Izrael ellen.

Az első három magyar támadás góllal ért véget, a negyedik is támadó fault miatt akadt meg, de ha lövésig ment a piros-fehér-zöld támadás, az az első négy percben mindannyiszor az izraeli válogatott Kárpáti Eszter kapujában kötött ki. Ezután Baksa Vandát blokkolták, majd Pogonyi Bíbor lövését védte az UVSE 18 éves kapusa. A mieink támadóereje megmaradt – a negyed végén Dömsödi Dalma centerből, háttal talált be – ám mivel az izraeliek szintén elég jól játszották meg emberelőnyeiket, vagy a hátrányból még kicsit nehezen visszarendeződő ellenfelet nemegyszer tudták mattolni, az első negyedben még tartották a lépést a magyarokkal.

Nem úgy a másodikban: Cseh Sándor együttese hatásosabban oldotta meg a szoros emberfogást öt a hat ellen is, Neszmély is egyre javította statisztikáját, és annak ellenére hajtott végre a magyar csapat egy öt nullás rohamot, hogy messze nem használta ki az összes lehetőségét. Sümegi Nóra bekk pozícióból „ragasztott” egy óriási gólt a bal felsőbe, jókora léket ütve az izraeli válogatott hajóján, amely így lassú süllyedésbe fogott.

A folytatásra mindkét oldal kapust cserélt, így Torma Luca is gyűjthetett tapasztalatokat. Leimeter Dóra tetszetős ejtésével már nyolc volt közte a harmadik negyed közepére, hamarosan Baksa Vanda lőtt szépen a jobb felsőbe, bár Alma Jaakobi előtte és utána szerzett találatával az izraeliek legalább azt elérték, hogy ne veszítsenek el minden negyedet. De ez csak szépségtapasz lehetett – a záró szakasz hajrájában Pogonyi Bíbor egymás után két támadásból kétszer is beköszönt távolról, a végén még egy izraeli ötméteres is a kapufán csattant, így végül kilencgólos sikert aratott a magyar válogatott, és megtette az első fontos lépést a szuperdöntő felé.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ALEXANDRUPOLI

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–IZRAEL 18–9 (6–4, 5–0, 3–3, 4–2)

Alexandrupoli, 50 néző. V: Van den Berg (holland), Cabanas (spanyol)

MAGYARORSZÁG: Neszmély – Hajdú K. 1, KESZTHELYI 2, RYBANSKA 2, AUBÉLI 2, Faragó K. 1, Leimeter 1. Csere: Torma (kapus), Pogonyi 2, DOBI 3, Dömsödi Dalma 1, Sümegi 1, BAKSA V. 2, Peresztegi-Nagy. Edző: Cseh Sándor

IZRAEL: Kárpáti E. – Tiros 1, BOGACSENKO 2, Viszmann, JAKOBI 3, Levi 1, Gazit 1. Csere: Kakuzin (kapus), Kacir 1, Futorian, Rahum, Raz, Markovszki. Edző: Dimitriosz Mavrotasz

Emberelőny-kihasználás: 9/6, ill. 8/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1

Kipontozódott: Futorian (20. p.), Leimeter (26. p.), Sümegi (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – A győzelem melletti elsődleges cél volt, hogy húzzuk meg az elejét, és ne ragadjunk bele valami idegeskedős szenvedésbe. Ez részben sikerült, leszámítva az első negyedbeli védekezést, de utána ezzel sem volt gond. Nagy tanulsága a mérkőzésnek, hogy ne építsük le a saját tempónkat. Összességében becsülettel lehoztuk a mérkőzést.