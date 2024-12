Férfi vízilabda: a Vasas vendégeként győzött a BVSC

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

VASASPLAKET–BVSC-MANNA ABC 10–15 (3–4, 3–2, 3–6, 1–3)

Komjádi uszoda, 200 néző. V: Kovács Cs. T., Ercse.

VASAS: Lévai – BÁTORI 5, Djurdjics 1, Randjelovics 1, Dala D., Gaszt, DEDOVICS 2. Csere: Mizsei (kapus), Gábor L. 1, Lakatos S., Batizi, Sélley-Rauscher, Tasi, Mijics. Edző: Szlobodan Nikics

BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D. 1, Tátrai D. 1, KONARIK 4, Kovács P., Csacsovszky E. 1, Csapó M. 1. Csere: MÉSZÁROS M. 2, Bundschuh 1, EKLER ZS. 4, Csacsovszky A., Szeghalmi, Tátrai T. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 12/3.

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –.

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Dedovics (27. p.).

Kiállítva (végleg, cserével): Randjelovics (29. p.), Gábor L. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – A harmadik negyedben, amikor a legfontosabb volt, nagyon jól játszott a BVSC. Az első félidő nem nézett ki rosszul, de emberelőnyben nehezen érvényesültünk, zónából pedig sok gólt kaptunk, nem koncentrálunk megfelelően.

Varga Dániel: – Mindig nagy fegyvertény felülmúlni a Vasast, de ezen is túlmutat a győzelmünk jelentősége. Éreztük, hogy a bajnoki rangadókon mutatott döcögős játéknál több van a csapatban, ezúttal egyénileg is csapatként is kiválóan játszottunk.