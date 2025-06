Vízilabda: világbajnokságon mindig aranyérmes volt Varga Vince

Az FTC 19 éves vízilabdázója, Varga Vince a zöld-fehérekkel a múlt hét végén címet védett a Bajnokok Ligájában, most pedig már a június 14-én rajtoló, zágrábi U20-as világbajnokságra készül.

A ferencvárosiak saját nevelésű pólósa az elmúlt idényekben nemcsak a klubjában, hanem a felnőttválogatottban is bizonyította, hogy a legmagasabb szinten is lehet rá számítani, a korosztályos világversenyeken pedig két emlékezetes diadalból is kivette a részét:

tagja volt a 2022-ben U18-as, 2023-ban pedig U20-as világbajnoki címet ünneplő nemzeti együttesnek is.

A sokra hivatott pólós a felnőttválogatottban 2023 decemberében, a románok elleni győztes E.ON-kupa-találkozón debütált, és érdekesség, hogy ezt követően Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy vitte el a zágrábi kontinensviadalra, hogy a felkészülési időszakra kereten kívül hívta meg.

Az idén az FTC már tavasszal bejelentette, hogy továbbra is igényt tart Varga szolgálataira, a szerződése meghosszabbítását a klub egy másik, fényes jövő előtt álló kiválóságáéval, Nagy Ákoséval együtt írták alá. Nyéki Balázs vezetőedző a klubhonlapon így nyilatkozott Vargáékról:

„Velük képzeljük el az FTC következő éveit, ezért a csapat gerincének építéséhez szerettük volna hozzárakni őket is. Vince gyakorlatilag a saját utánpótlásbázisunkból nőtte ki magát, és

büszkék vagyunk rá, hogy ilyen képességű játékost tudtunk nevelni.

Szeretnénk még tovább építeni a karrierjét. Vince és Ákos oyan teljesítményre képes egyre többször, amely tényleg méltó egy BL-címvédő csapathoz. Az idősebb játékosok is egyre jobban bíznak bennük, és mostanra tényleg teljes értékű csapattagként vannak számontartva. Ők a jó példák arra az utánpótlásnevelésre, hogy hogyan lehet beépíteni egy-egy fiatalt a klasszisokkal teletűzdelt keretbe.”

Varga áprilisban ott volt a felnőttekkel a magyar harmadik hellyel végződő podgoricai világkupa-szuperdöntőn, és minden esélye magvan arra, hogy a júliusi, szingapúri felnőtt-világbajnokságon is szerepet kapjon. Az már biztos, hogy az U20-as vb-t követően csatlakozik a felnőttek keretéhez, így akár még egy duplázás is összejöhet a számára. 2023-ban Molnár Erik és Vigvári Vince volt az a két játékos, aki a bukaresti U20-as vb-győzelem után a felnőttek fukuokai világbajnokságán is aranyérmet érdemelt ki.

„Szeretném nagyon jó élménnyel lezárni a korosztályos éveket, és

mivel eddig minden vébét megnyertem az utánpótlásban, szeretném megnyerni ezt is

– idézi Vargát a vlv.hu. – Ügyes csapattársaim vannak, ismerek mindenkit, összeszokottak vagyunk. Tavaly is együtt játszottam többükkel, van esélyünk megnyerni a zágrábi vébét. Szeretnék bekerülni a felnőttek közé is, és kiutazni az első felnőtt-világbajnokságomra.”

A zágrábi U20-as vb-n a Nagy Sándor és szakmai stábja által irányított nemzeti csapat az A jelű csoportban az Egyesült Államok, a házigazda Horvátország, valamint Montenegró gárdája mellett kapott helyet.

