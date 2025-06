A hónap utánpótlásedzője: május jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) kielncedik kiírásában röplabda-, kenu- és triatlonedző került a jelöltek közé.

Íme, május hónap kiválasztottjai!

CSÁNYI ROLAND, a Békéscsabai Röplabda SE U20-as, U17-es és U12-es leánycsapatányak 31 éves vezetőedzője miután 25 esztendősen felhagyott az aktív röplabdázással, 2018-ban a nevelőegyesületében, Szegeden kezdett el edzősködni, ahol fiatal trénerként gyorsan szép eredményeket ért el. Az U17-es lányokkal másfél évnyi közös munka után bejutott az országos döntőbe, amelyben negyedik lett csapatával – ami azért is volt különleges, mert a klub (Szegedi RSE) az azt megelőző években nem ért el hasonlóan előkelő helyezést. Nevelőmunkájára Békéscsabán és a szövetségben is felfigyeltek, így 2021 nyarán – miközben már a Viharsarokban tevékenykedett trénerként – az U16-os leányválogatott másodedzőjének nevezték ki. Kőnig Gábor szövetségi edző segítőjeként részt vett a válogatottal a részben hazai rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon, amely a hetedik helyen végzett a kontinenstornán. Majd két évre rá a maribori EYOF-on negyedik helyen záró U18-as leányválogatottnak, illetve a vb-n 12. helyen záró U19-es csapatnak is másodedzője volt. Ami a klubfeladatokat illeti: immár negyedik éve a BRSE-ben dolgozik utánpótlásedzőként, és a legkisebbektől a legidősebb utánpótlás-korosztályig valamennyi együttesnél megfordult már vezetőedzőként. Jelenleg is több csapatot visz: az U20-as, az U17-es és az U12-es korosztályt irányítja. Amióta a csabai akadémián dolgozik, három bajnoki címet szerzett az együtteseivel, és számos utánpótlás-válogatott játékossal dolgozott együtt. Legismertebb és legeredményesebb tanítványa a 18 éves, felnőttválogatott Fekete Ramóna, valamint az egyaránt korosztályos válogatott Nánási Zoé (18) és Gajdács Lina (17) – mindhárman már az Extraligában szereplő felnőttcsapat tagjai. Gajdács legutóbb az U20-as országos döntő MVP-je is lett. Csányi összesen 35-40 gyerekkel foglalkozik a különböző korosztályokban.

Májusban remekeltek a békéscsabai lányok a korosztályos országos döntőkben:

sorrendben az U17-es, az U20-as és az U15-ös bajnokságot is megnyerték,

a két idősebb korosztályban egyaránt Csányi Roland irányításával szerezték meg az aranyérmet. (Ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény, ám ha figyelembe vesszük, hogy a klub fiataljai tavaly csupán egy bronzérmet szereztek ugyanezekben a sorozatokban, akkor még inkább felértékelődik a mostani tripla.) Az U20-asok között házigazdaként és első kiemeltként szerepelt a BRSE a hatcsapatos országos döntőben, amelyben a lányok mind a négy meccsüket megnyerve, a fináléban a címvédő Újpestet 3:1-re legyőzve emelhették a magasba a trófeát. Az U17-esek mezőnyében a Csányi-csapat a harmadik helyen jutott be a legjobb hat közé, ahol aztán hengerelt: az alakulat szettveszteség nélkül jutott el a bajnoki döntőig, amelyben szintén az aktuális címvédőt, a Vasast múlta felül 3:1-re.

A Csányi Roland (az első sorban a kép bal szélén) vezette békéscsabai lányok megnyerték az U20-as és az U17-es országos döntőt is Fotó: Jani Martin/UTE

Csányi Roland:

„Amikor átveszek egy csapatot, először az emberi oldal felől közelítek, és szeretném megismerni a játékosaimat, hiszen csak akkor tudok nekik hatékonyan segíteni, ha tisztában vagyok vele, ki milyen személyiség. A mostani U17-es csapatunkat például szezon közben vettem át, és akkor még eléggé akadozott a játékunk, később viszont bajnokok lettünk. Az volt a legfontosabb feladatom, hogy elhitessem a lányokkal: ők győztes típusúak, és képesek nyerni. Ez triviálisan hangzik, ám annál nagyobb kihívás.

Számomra mindig a pedagógia az első, csak utána jön bármiféle technika és taktika.

Az U20-as bajnokcsapat játékosa, Hermeczi Bernadett így nyilatkozott mesteréről:

„Amikor négy évvel ezelőtt Szegedről átjött hozzánk, Békéscsabára, azonnal hozzákerültem, ő lett a csapatunk edzője. A tanácsainak, a meglátásainak köszönhetően a technikám rengeteget fejlődött az évek során. Remek szakembernek tartom, mert minden apró részletre odafigyel, és ez nagy segítséget jelentett abbant, hogy fejlődni tudjak, jobb játékossá váljak. Jól megtalálja a hangot a játékosokkal, és ha nehéz napunk van, netán valami pályán kívüli problémánk adódik, abszolúte megértő velünk. Nagy szerepe van abban, hogy az U20-as csapatunkból most ennyire egységes társaság formálódott, és a szezon végén a legfontosabb pillanatban tudtunk a legjobban teljesíteni.”

FÜRDÖK GÁBOR, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület 51 éves kenuedzője versenyzői pályafutása alatt az 500 m-es kenunégyes tagjaként bronzérmet nyert a 2003-ban Gainesville-ben rendezett világbajnokságon. Utánpótlásedzőként először 2013 és 2014 között dolgozott jelenlegi klubjában, a Szegedi Vízisport Egyesületben, és büszke arra, hogy a csapatépítés eredményeként az akkori versenyzői közül sokan a mai napig űzik a sportágat. Ezt követően évekig a tengerentúlon tevékenykedett, a mexikói válogatott kenuszakagának vezetőedzője volt. 2021 ősze óta ismét a Tisza-parti városban foglalkozik fiatalokkal, tanítványai pedig halmozzák a sikereket. Közülük kiemelkedik a 19 éves Kiss Ágnes: az ígéret 2023-ban megállíthatatlan volt a korosztályában, hibátlanul zárta az ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot is; mindkét eseményen három aranyérmet szerzett, ugyanebben az évben pedig az első nagy felnőttsikerét is elérte, a lengyelországi Európa Játékokon C1 500 méteren lett harmadik. Kiss tavaly újabb szintet lépett, a felnőttek között egyesben világkupa-aranyérmet szerzett, kettesben pedig az Eb-n első és harmadik helyet is ünnepelhetett. A párizsi olimpián a sportág legfiatalabb magyar indulójaként negyedikként zárt C2 500 méteren. Fürdök másik – hasonlóan eredményes – tanítványa, Molnár Csepke többszörös ifjúsági világbajnok.

A kenusok idei első kiemelt nemzetközi eseménye a szegedi felnőtt-világkupaverseny volt májusban, amit egy héttel később a sorozat második, lengyelországi állomása követett. A magyar csapat legeredményesebb U23-as versenyzője Fürdök tanítványa, Kiss Ágnes lett, aki majdnem tökéletes napokat zárt:

Szegeden két arany- és egy ezüst-, Poznanban pedig három aranyérmet szerzett, vagyis minden számban dobogóra állt, amelyben elindult.

Fürdök Gábor és Kiss Ágnes Forrás: Szegedi VE

Fürdök Gábor:

„Az utánpótlástrénereknek a mai világban rendkívül összetett a feladatuk, egyszerre kell pedagógusnak, edzőnek, sportvezetőnek, pszichológusnak, adminisztrátornak és – mivel én lányokkal foglalkozom – gyakran lelki társnak lenniük. Érezni kell a csapat és azon belül az egyének ritmusát. A fiatalok életében sok a hullámvölgy, amit egy edzőnek át kell hidalnia. Nehéz, komplex sportág a miénk, rengeteg edzésmunka szükséges ahhoz, hogy valaki odakerüljön a legjobbak közé, és még kiemelkedő eredményeket is érjen el.

Hónapról hónapra, de inkább napról napra kell motiválnunk a versenyzőket.

A Szegedi Vízisport Egyesület olimpikon, felnőtt Európa-bajnok, világkupa-győztes versenyzője, a 2005-ös születésű Kiss Ágnes így beszélt edzőjéről:

„A közös munka kezdete óta nagyon pozitívak a benyomásaim róla. Az edzéseken rendkívül figyelmes, mindig észreveszi, ha probléma adódik, és arra koncentrál, hogy mi az, amiben jobbá tudnánk válni. Talán abban fejlődtem a legtöbbet az irányítása alatt, hogy a korábbiaknál is precízebben tudom elvégezni az edzésmunkát. Azt gondolom, a sikerek elérése mindig kétszereplős, a versenyzőn és az edzőn is múlik, márpedig Gábor maximálisan megadja a támogatást, nagyon sokat segít nekünk mindenben.”

KROPKÓ ANDREA, a Kropkó Triatlon Club 47 esztendős vezetőedzője versenyzőként is eredményes volt, az utánpótlás-válogatottban is bizonyított. Férje Kropkó Péter, a sportág legendás hazai alakja, sokszoros Ironman. Andrea szakedző és testnevelő tanár, a diplomák megszerzése után a gyermekeivel kezdett el foglalkozni: Márta 2003-ban, Márton 2005-ben, Jázmin és Ábel pedig 2009-ben született. Triatlonklubot is alapított, amelyben több fiatallal dolgozott, de saját gyerekei egyre eredményesebb szereplésével a hangsúly feléjük tolódott. Bár a többi versenyzőjével is elhivatottan dolgozott, logisztikai szempontból egyre nehezebb volt mindenkire odafigyelni. Márta a felnőttek között Európa Játékok-bronzérmes, a tavalyi U23-as és junior-világbajnokságon harmadik lett a mixváltóval, Márton junior Európa-bajnoki bronzérmes, Jázmin pedig tavaly – 15 éves létére – a juniorok között az Európa-kupa-versenyeken többször az élmezőnyben végzett. És már Ábel is bontogatja a szárnyait. Noha a klub mindig viszonylag kis létszámmal működött, előfordult, hogy az év végi hazai ranglistán a harmadik legeredményesebb egyesületként zárt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az úszásban más edzők is segítik a fiatalok munkáját, Márta és Márton pedig időről időre külföldi csapatokhoz jár edzőtáborba. A gyerekeinek – azontúl, hogy a férjével egyeztetve megtervezi és vezényli a felkészülésüket – nem meglepő módon mindenben segít, kerékpározás közben például autóval kíséri őket a biztonságuk érdekében.

Május első felében Márta és Márton U23-asként a kínai felnőtt-világkupaviadalon remekelt, az olimpiai távon a lány nyolcadik, a fiú – debütánsként – kilencedik lett. Két héttel később

Márton már a dobogóra is felállhatott, a szamarkandi vk-n másodikként zárt,

a 15 éves Jázmin pedig az úszásból és futásból álló aquatlonban jeleskedett a szakág Európa-bajnokságán: legfiatalabb indulóként a juniorok között arany-, a felnőttek mezőnyében ezüstérmet szerzett.

Kropkó Márton és Jázmin (balra), valamint Márta, Andrea és Márton (jobbra) Forrás: Facebook

Kropkó Andrea:

„Sosem erőltettük a versenysportot a gyerekeinkre, azt mondtuk, addig csinálják csak, amíg szeretik, mi pedig mindenben segítünk nekik.

Az elsődleges és legfontosabb a biztonság, mindig azt tartom szem előtt.

A biciklis szakaszokat élőben nem is bírom nézni, ha valamelyik gyerekem teker. Minden eredménynek örülünk, de a lényeg, hogy magát az életmódot szeressék.”

A felnőttvilágkupa-második, junior Európa-bajnoki bronzérmes Kropkó Márton így nyilatkozik az edző-édesanyáról:

„Nagy előny, hogy egyben az anyukám is, hiszen így az életem minden részére rálát, a sulitól kezdve említhetnék bármit. Egy pillantásomból tudja, éppen mennyire érzem magam leterhelve. Nem szigorú, sőt. Ami pedig rengeteget jelent: a megfelelő pillanatban visszafog minket, mert magunktól valószínűleg kifulladásig, akár sérülésig is edzenénk, ő viszont pontosan tudja, mik azok a határok, amiket be kell tartanunk.”

(Kiemelt képünkön balról: Csányi Roland, Fürdök Gábor és Kropkó Andrea)