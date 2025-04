Vívás: „Ez a tus most fáj!” – Komjáthy Boglárka

Hazatért a kínai Vuhszi városából Komjáthy Boglárka, aki a korosztályos vívó-világbajnokság kadét kardmezőnyében legtöbb vetélytársánál fiatalabbként, serdülőként remekelt, és jutott a legjobb 16 közé.

A nemrégiben az antalyai kadét Európa-bajnokságon bravúros bronzérmet szerző, a 15. születésnapját a vb-szereplése másnapján ünneplő reménység a negyeddöntőért a románok legjobbjával, a végül aranyérmes Amalia Covaliuval csapott össze, és egyetlen tussal, 15:14-re maradt alul.

Komjáthy Boglárka (jobbra) és a végül vb-győztes román Covaliu asszója Fotó: Bizzi Team

Riba Ferenc vasasos tanítványa így is minden dicséretet megérdemel, bosszankodásra csak az adhat okot, hogy Boglárka az Eb-döntőről is egyetlen találattal csúszott le. Ráadásul Covaliunak kétes tust ítéltek oda a végén.

„Az Eb-n tíz másodpercre volt szükségem elfelejteni, hogy egyetlen ponttal kaptam ki, mert egyből örültem az éremnek, de ez a tus most fáj, mert a vébén is szerettem volna a legjobb nyolcba jutni – mondja a sokra hivatott kardvívó. – Jól indult a versenynapom, nem stresszeltem, csak egészséges izgalom volt bennem. A csoportkörben sem volt gond, igazából egész nap jól vívtam. Egy egyiptomi vívó ellen a tizenhat közé jutásért én nyertem egyetlen tussal, aztán a nyolcaddöntőben Covaliu 7:3-ra vezetett, onnan sikerült fordítanom 8:7-re. Jó tusokat adtam, sokszor pedig csak kevés hiányzott, hogy meglegyen a pont. A végén 14:14-nél talán egyik oldalról sem volt tiszta a találat, de

én belülről teljesen úgy éreztem, hogy én nyertem.

És utána hiába erősítettek meg ebben többen is, a bíró nem így látta, így ott véget ért számomra a világbajnokság.”

Komjáthy Boglárka serdülőként bizonyított Kínában Fotó: Bizzi Team

A történtek ellenére Boglárka úgy nyilatkozik, hogy nagyszerű élményeket és értékes tapasztalatokat szerzett Kínában.

„Összességében élveztem a vébét, a verseny szervezése és a helyszíne is fantasztikus volt. Az Eb-n és a vébén is láthattam, átélhettem, hogy miként zajlik egy ilyen nagy esemény, és ez a jövőben a hasznomra válik. Néhány nappal a verseny után már azt mondom, hogy az egyéni kadétvilágbajnok Covaliutól egy tussal kikapni nem is olyan rossz. És végülis a kilencvenkilenc fős mezőnyt a világ legjobb kadétkorú kardozó alkották, és én közöttük lettem a tizedik. Szerencsére még fiatal vagyok, és

tudom, hogy lesz meg lehetőségem bizonyítani.

A motivációm csak nagyobb lett a vébé után.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)