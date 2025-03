Röplabda: Cziczlavicz Dávid belenőtt a vezérszerepbe Kazincbarcikán

A hazai fiú röplabda-utánpótlás egyik legnagyobb reménységeként tartják számon Cziczlavicz Dávidot, ami nem is véletlen, hiszen a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika színeiben hétről hétre nagyszerű teljesítményt nyújt a felnőttélvonalban. Ráadásul a játékával nemcsak csapatának vezéregyénisége, hanem az Extraliga teljes mezőnyét tekintve is az elitbe tartozik.

Például a 2006-os születésű centernél eddig senki nem jegyzett több blokkot (63) ebben az évadban.

Ezen a téren egyébként már az előző szezonban is élen járt, akkor a 85 sáncával a második legjobbként zárta az idényt.

A múlt hét végén Miskolcon rendezett Magyar-kupa döntőben sem maradt adós a jó produkcióval Cziczlavicz, aki a mezőny egyik legjobbjaként 13 ponttal fejezte be a MÁV Előre elleni finálét. Az aranycsatát végül a fehérváriak nyerték, 3:1-re legyőzve a Kazincbarcikát.

Ahogyan tavaly, úgy idén is sikerült döntőbe jutnunk a Magyar-kupában, aminek már önmagában nagyon örültünk

– nyilatkozta Cziczlavicz az Utánpótlássportnak. – A szezon elején ezt fogalmaztuk meg az egyik legfontosabb célnak, hogy újra finálét játszunk majd a kupában. Összességében helytálltunk az esélyesebb, a bajnokságban az alapszakaszt megnyerő MÁV Előre ellen. Az első szettet sajnos viszonylag simán elbuktuk, viszont utána felvettük a kesztyűt, és helyenként képesek voltunk meglepetést is okozni a Fehérvárnak.

Nyilván, úgy mentünk fel a pályára, hogy ha már eljutottunk idáig, akkor szeretnénk meg is nyerni a kupát, így közvetlenül az elveszített döntőt követően igencsak csalódottak voltunk, de kis idő elteltével már tudtunk örülni ennek az ezüstnek is.

Azt gondolom, büszkék lehetünk erre a második helyre."

Cziczlavicz Dávid Fotó: Kovács Loretta/VRCK

A 18 éves Dávid tavaly nyáron már a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott Eb-selejtezőn, illetve azt megelőzően tagja volt az Európa-bajnoki hatodik helyezett U22-es válogatottnak is.

Az előző volt az első olyan évadom a felnőttek között, amikor már kezdőként, alapemberként számítottak rám az Extraligában. Sok lehetőséget kaptam, és nagy fejlődésen is mentem keresztül.

Tavaly ősszel aztán úgy vágtam neki a újszezonnak, hogy szeretnék megint előrelépni, és próbáltam még jobb teljesítménnyel előrukkolni. Azonban az idény elején ez kevésbé jött össze, nem igazán voltam megelégedve a produkciómmal, kicsit hullámzóan alakult a formám. A játékom fő erőssége értelemszerűen a blokkolás, ám ezen a téren sem találtam igazán a ritmust.

Alapvetően többet vártam volna magamtól, így emiatt kicsit el is bizonytalanodtam, eltűnt a magabiztosságom.

Az edzők viszont nagyon sokat segítettek, hogy kilábaljak ebből a gödörből, és fokozatosan sikerült újra felépítenem magam. Meg kellett tanulnom, hogy muszáj türelmesnek lennem, nem szabad siettetni a dolgokat. Apránként, lépésről lépésre kellett megint összerakni a játékomat. A karácsonyi szünetben végérvényesen sikerült rendezni a gondolataimat, január óta pedig újból a jó úton haladok, és

mostanra tényleg azt mondhatom: minden a helyére került, és egyre jobb formában érzem magam.

A kupadöntő után a csapattal most már teljes mértékben a bajnoki rájátszásra fókuszálunk. Az alapszakaszt a negyedik helyen zártuk, szóval ezek után nem is lehet kérdés, hogy szeretnénk az idény végén is a top négyben végezni, az éremszerzésért harcolni."

(Kiemelt képen: Cziczlavicz Dávid (középen, 19-es számmal) Fotó: Kovács Loretta/VRC Kazincbarcika)