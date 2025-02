Gyorskorcsolya: világbajnokságon járt a magyar juniorválogatott

Három junior-világkupa után érkezett el az évad célversenye a korosztályos nagypályás gyorskorcsolyázóknak, február 7. és 9. között rendezték meg Olaszországban a junior-világbajnokságot.

A szakágban – a rövid pályás „testvérrel” ellentétben – a magyar indulók általában nem érmekért szállnak harcba a világversenyeken, ennek ellenére a világkupa-sorozat harmadik, egy héttel ezelőtt megrendezett állomásán az utánpótláskorúak közül Lukács Soma és Sipos János harmadik lett a férficsapat tagjaként, a neo-senior Bödei Bálinttal kiegészülve.

Az első két, őszi vk után a férfiválogatott szövetségi edzője, Kóti Gábor nyilatkozott az Utánpótlássportnak, már a világbajnokságra előretekintve.

„Nem könnyű a fiataloknak, hiszen szinte egész évben készülünk, egy évadban pedig csak négy olyan világverseny van, amin megmutathatják magukat. Ebből az utolsó a vébé, amire jelen állás szerint Soma és Jani biztos induló, Marci pedig jó eséllyel pályázik a részvételre. A lányok közül pedig Lillának lesz még esélye kiharcolni a vébészereplést” – mondta decemberben a szakember.

Végül az említett Lukács és Sipos mellett a válogatottban nemrég debütáló, mindössze 16 éves Klimasz Márton és a 17 esztendős Sándor Lilla is korcsolyát húzott Collalbóban, így

összesen négy magyar fiatalnak szurkolhattunk az elmúlt három napban.

Pénteken 500 méteren Lukács érte el a legjobb eredményt a küldöttségből, a 15. helyen zárt, míg Sipos 20., Klimasz 40., Sándor pedig 42. lett. Utóbbi a tömegrajtos versenyszám elődöntőjében is megmérette magát, ám végül nem tudott bekerülni a fináléba. Szombaton is Lukácsé volt a legjobb magyar helyezés, 1000 méteren 28. lett, Sipos 36., Klimasz 39. lett, míg Sándor Lilla ugyanebben a számban 41., 3000-n 37. helyezettként fejezte be a versenyzést.

Az utolsó napra is maradtak magyar eredmények: a fiútrió a csapatok sprintversenyében tizedikként végzett, a Sándor, Sipos duó pedig a mixváltók között zárt tizenegyedikként.

(Kiemelt képünkön, balról: Klimasz Márton, Lukács Soma, Sándor Lilla és Sipos János Forrás: MOKSZ)