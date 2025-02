Atlétika: Bátori Lilianna az U20-as világranglista élére ugrott

A múlt héten az olaszországi Udinében rendezett 7. Udin Jump Development elnevezésű World Athletics Indoor Tour bronzkategóriás viadalon a Vasas 17 éves magasugrója, Bátori Lilianna a mezőny legfiatalabbjaként a 187 centis egyéni csúcsát előbb 188-ra javította,

majd a 191 centit is teljesítette.

Az U18-as Európa-bajnok ígéret ezzel a második helyen végzett a regnáló világcsúcstartó, ukrán Jaroszlava Mahucsih mögött, aki most 194-nél állt meg. Lilianna ezzel a teljesítménnyel az U20-as világranglista élére is ugrott (jelenleg az U20-as világbajnok többpróbázó horvát Jana Koscakkal vezet), egyúttal 2 centire megközelítette a korosztály Győrffy Dóra által 1997 óta tartott 193-centis országos rekordját.

„Nagyon jó hangulatú verseny volt. A melegítés nem ment túl gördülékenyen, de miután már elkezdődött a verseny, sikerült rátalálnom a nekifutásra és a támaszra is. Elképesztően inspiráló volt Mahucsihhal együtt versenyezni, és élőben látni ugrani” – fogalmazott az ígéret a verseny után, az edzője Kun-Szabó Balázs pedig a hazai szövetségi portálnak elmondta, hogy tanítványának kisebb sérülés miatt nem volt túl sok edzése a közelmúltban, amikor a teljes nekifutást gyakorolni tudta volna. Az első két idei versenyen érezhető is volt a bizonytalansága, de a tréner bízott benne, hogy Lilianna ugrása egyre folyamatosabbá, automatikusabbá válik, és ez Udinében össze is jött.

Bátori Lilianna Udinében 191 centivel lett ezüstérmes Forrás: MASZ

Lilianna tavaly robbant be a korosztályos világelitbe,

és már januárban 185 centiméteres egyéni csúccsal alapozta meg kiváló évét. Téli eredménye egyetlen centivel volt jobb, mint az U18-as fedett pályás magyar rekord (184), ám 2024-től a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) magasugrásban sem tesz különbséget a kinti és benti csúcsok között, így a korosztály valaha volt legjobb itthoni ugrása továbbra is Kovács Judit 1986-ban elért szabadtéri 189 centije maradt.

Februárban Csehországban már 187 centit is tudott a reménység, majd ezt a magasságot még háromszor teljesítette. A 187 centi az U18-as európai ranglistán az első, a korosztály világviszonylatában pedig a második legjobb eredmény volt 2024-ben, amelyben Besztercebányán U18-as Európa-bajnok lett, az idősebbek, az U20-asok limai világbajnokságán pedig az előkelő negyedik helyen végzett.

A sokra hivatott Lilianna a kezdeteket így idézte fel portálunknak:

„Kiskoromban a KSI-ben szertornáztam, ám már ekkor is magasabb voltam a többieknél, ami nem vált előnyömre, így mondhatni, kilógtam a tornasorból. Több sportággal is próbálkoztam, de végül az atlétikánál kötöttem ki, és

az elejétől fogva tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni.

Erősítette az elhatározásomat, hogy már a tornaedzéseken is azt mondták, ezzel kellene foglalkoznom, mert rugók vannak a lábamban. Az MTK-ban rövid időt töltöttem, majd a Budapesti Honvédba jártam, aztán a REAC-ban Kasperkiewicz Gábor tanítványaként már komolyabban kezdtem versenyezni. Jelenleg úgy érzem, jó helyen vagyok a Vasasban, és örülök, hogy az eredményeim is egyre jobbak.”

Liliannát a Magyar Atlétikai Szövetség 2024-ben az év legjobb U18-as leány versenyzőjének választotta, a reménység pedig az idén ott folytatja, ahol tavaly abbahagyta.

