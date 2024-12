Ökölvívás: Enyingi Sára beugrott, és megnyerte a felnőtt ob-t

A december első felében megrendezett budapesti felnőtt országos bajnokságon egy leány ökölvívó tudott aranyérmet szerezni debütánsként, vagyis másodéves ifjúságiként: a Halker-Király Team 18 éves bunyósa, Enyingi Sára állhatott fel a dobogó felső fokára a 48 kilogrammosok kategóriájában.

A fiatal ezzel az eddigi legnagyobb eredményét érte el az ökölvívásban, sportsikere viszont már volt nagyobb, hiszen tekvondóban és kick-boxban is otthonosan mozog – és így még visszafogottan fogalmaztunk.

„Tekvondóval kezdtem, ezt követően pedig megismerkedtem a kick-boxszal, ezután igazoltam a Halker-Király csapatához. Aztán – ahogyan több társamnak is – az edzőink javasolták, hogy próbáljam ki az ökölvívást is. Nagyon megfogott ez az életvitel, a küzdősportos stílus; olyan közösségben vagyok az edzéseken, ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, a versenyzés pedig már csak a hab a tortán – mondja Enyingi az Utánpótlássportnak. – 2021-ben két különböző szakágban is megnyertem az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságot, egy évvel később pedig a világbajnokságon is aranyérmet szereztem. Az ökölvívásba három éve csöppentem bele, azóta párhuzamosan megy a kettő;

bevallom, először nagyon izgultam a váltás miatt, nehogy egyszercsak véltelenül rúgással próbálkozzak a bokszmeccs közben, ám amikor már a ringben vagyok, mindig át tudok szellemülni úgy, hogy az adott sportágnak megfelelő szabályok szerint küzdjek.

Őszintén szólva, eddigi az ökölvívással nem foglalkoztam olyan komoly szinten.”

Enyingi Sára a felnőtt ob dobogójának a tetején Fotó: Pénzes Kristóf/MÖSZ

Ehhez képest egészen kiváló eredmény a felnőtt ob-elsőség, bár az is igaz, hogy Enyingi már korábban is számos kiemelt korosztályos hazai versenyen bizonyított, és az utánpótlás-válogatottban is számítottak rá.

„Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy elindulok a felnőtt ob-n. Nem volt zökkenőmentes a felkészülésem az elmúlt időszakban, de amikor eldőlt, hogy csapattársam, Szeleczki Lilla a 48 kiló helyett az 50-esben indul el, rögtön biztossá vált, hogy beugrom a helyére. Nem ismertem az ellenfeleimet, de semmiképp nem akartam úgy a ringbe érkezni, hogy esélytelen vagyok.

Hihetetlen érzés, hogy ennyire fiatalon a felnőtt országos bajnokság aranyérmét akasztották a nyakamba; eksztázis volt!

(Kiemelt képünkön: Enyingi Sára (pirosban) akcióban a felnőtt ob-n Fotó: Pénzes Kristóf/MÖSZ)