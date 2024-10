Úszás: Nagy Napsugár messzire juthat

Úszókarrierje csupán 2022-ben indult el, ám a hazai diadalokon túl már korosztályos világbajnoki és Európa-bajnoki érmek is árulkodnak tehetségéről, s minden remény megvan rá, hogy 2025-ben tovább gyarapodik a medálkollekciója Nagy Napsugárnak, a Zalaco Zalaegerszegi ÚK felettébb ígéretes versenyzőjének.

A 2008-as születésű talentum tavalyelőtt tavasszal került be először az utánpótláskorúak nyílt vízi válogatottjába, s bár az átütő sikerek nem azonnal jöttek, a múlt évben, egyéniben 5 kilométeren már Európa-bajnoki ezüstérmes lett, idén 7,5 km-en megismételte Eb-második helyét, a világbajnokságon pedig harmadikként végzett korosztályában. Váltóban pedig, amelyben joggal érdemelte ki a csapattagságot,

elébb Európa-bajnoki, majd ez év szeptemberében világbajnoki elsőséget ünnepelhetett.

Vagyis 2024 abszolút sikeresztendeje lett Napsugárnak, vagy ahogyan környezetében becézik: Suginak.

„Pedig nehézkesen indult nyílt vízi karrierje, miután az öcsém, Tamás csoportjából felkerült hozzám – idézte vissza a kezdeteket a zalaegerszegi úszóklub vezetőedzője, Horváth Csaba. – A 2022-es setubali Eb-n csak 17. lett a nagy hullámok között, rossz időben lebonyolított öt kilométeres viadalon, idősebbek között versenyezve. Úgy voltam vele, többet nem is lesz kedve elindulni, aztán mégis

úgy döntött: marad, folytatja, s 2023-ban megnyerte a válogatót, utána pedig már egymást követték a korosztályos Eb- és vb-sikerek.”

Ráadásul a nyílt víz mellett medencében is folyamatosan egyre jobban teljesített... – vetettük közbe.

„Így igaz, a hosszabb távokon a korosztályos bajnokságokon második helyeket szerzett, a hosszútávú medencés bajnokságon pedig magyar bajnok lett. Most párhuzamosan a nyílt víz és a medence is nagyon jól megy neki, a múlt év végén bekerült a rövid pályás felnőtt válogatottba is...” – sorolta Horváth Csaba.

Hogy van-e valamiféle sorrend a kettő között?

„Prioritása a nyílt víznek van, mert a kettő azért üti egymást. Jövőre azért próbálnánk mindkettőben helyt állni, és az ifi Eb-ken elindulni, amellett szintet úszni 1500 gyorson a felnőtt vb-re, ami egyik fontos tervünk 2025-re” – így Napsugár mestere. Akitől megtudtuk, hogy szeretné, ha tanítványa szép lassan beleerősödne a 10 km-be, és úgy akarja felépíteni őt, hogy medencében hosszútávon, s nyílt vízen is megállja a helyét, hogy aztán a különböző korosztályos világversenyeket végigjárva a felnőtt mezőnybe is eljusson és eredményes úszó legyen.

„Mi nevelőegyesület vagyunk, ahol minden körülmény adott, hogy megtartsuk hosszú távon is a tehetségeinket.

Országos viszonylatban is Zalaegerszeg az egyik olyan vidéki bázis, ahol a legjobb körülmények vannak,

mindent tudunk Sugi számára biztosítani, ami szükséges. Bízom benne, hogy amíg iskolába jár – jelenleg a helyi Kölcsey Ferenc Gimnázium második osztályos magántanulója –, addig biztosan marad a klubunkban. Hogy aztán később hogyan alakul, egyetemre, esetleg Amerikába vagy Budapestre megy, azt most még nem tudni. Megpróbáljuk az iskolát és az úszást párhuzamosan olyan szinten csinálni, hogy megállja mindkettőben a helyét. Az iskola rengeteget segít. Még bő két év a gimi, addig nálunk fog versenyezni, s ez alatt kiderül, mennyire gondolja komolyan az úszást felnőtt korosztályban is. Most komolyan gondolja... Hogy mire viheti, ez tőle is függ, de messzire juthat, ha elég szorgalmas és kitartó marad.”

