Ökölvívás: kezdődik az ifjúsági válogatott közvetlen vb-felkészülése

Április első felében Európa-bajnokságon vettek részt a kontinens legjobb 2006-os és 2007-es, vagyis ifjúsági korú ökölvívói, a mezőnyben a magyar válogatottal. A csapat két érmet hozott haza Horvátországból, Nileborg Krisztián második, Varga Sára pedig harmadik lett.

Azonban nem ez volt a korosztály legfontosabb megméretése 2024-ben, a célverseny ugyanis a kétévente megrendezendő világbajnokság: október 20-tól a montenegrói Budvában küzdenek majd egymással a világ legjobbjai. A magyar fiatalok már gőzerővel készülnek a viadalra, a program pedig csak egyre sűrűbb lesz a következő hetekben. A múlt héten Szarajevóban járt a nemzeti csapat fiúrészlege, a Sarajevo Trophyn Kozák Kevin és Németh Brendon is aranyérmet szerzett, míg Jámbor Árpád és Dóka Zalán bronzzal zárt.

„Júniusban és júliusban inkább a klubjukban készültek a válogatott fiatalok, persze rövid nyári szünettel kiegészítve, augusztus elején pedig következett az Ostrom-kupa Kőszegen, ami az ifjúsági világbajnokság válogatója volt – mondja Ács József, a korosztályos nemzeti csapat szövetségi edzője az Utánpótlássportnak. – A szarajevói versenyre nyolc fiúval utaztunk el; közülük sajnos nem mindenki tudott bokszolni az ellenfelek hiánya miatt, ennek ellenére összességében

jól sikerült az esemény.

Biztatóan teljesítettek a srácok a nyári időszak után: Kozák Kevinnek két meccse lett volna, a cseh riválisa azonban végül nem állt ki, így a fináléban kezdett, amelyben szlovén fiúval bokszolt, és domináns, dinamikus teljesítménnyel nyert. Brendon idén mutatkozott be, ő azerit vert a döntőben, pozitív csalódás volt ez, nagyon motiváltan küzdött, amiét különdíjat is kapott. Szeptember harmadikától a Moldavian Belt elnevezésű viadalon szerepel majd a válogatott, amelyen tíz-tizenöt ország méreti meg magát, kemény mezőny várható, remek erőfelmérő lesz a vébé előtt. A lányok ma utaznak Lengyelországba, a Szilézia-kupával nekik is fontos állomás jött el a felkészülés során, azt követően pedig már közösen edzőtáborozunk majd, nagyobbrészt itthon, de Romániát is útba ejtjük.”

Az ifjúsági válogatott alapembere, legsikeresebb tagja a junior Európa-bajnoki aranyérmes, kétszeres ifi Eb-második Nileborg Krisztián, aki az elmúlt két hónapban az Egyesült Államokban tréningezett neves edzőkkel; a folytatásban nagy valószínűséggel rá is számíthat majd Ács a nemzetközi versenyeken.

(Kiemelt képünkön: a Sarajevo Trophyn résztvevő csapat Forrás: MÖSZ)