Kosár: a 7. helyért játszhat az U16-os leányválogatott a miskolci Eb-n

A finnektől elszenvedett negyeddöntős vereség után az U16-os leány kosárlabda-válogatott az 5-8. helyért folytatta szereplését a miskolci korosztályos Európa-bajnokságon. A helyosztók első fordulójában a mieink a belgákkal találkoztak.

Czirják Szilvia tanítványai kiválóan indították a meccset, az első negyed közepén 17–11-re vezettek, majd sikerült az előnyt tovább növelni (24–15). A második etaptól kezdődően viszont egyre inkább a belgák akarata érvényesült, és a 15. percben 27–27-nél előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették (27–29). A magyar csapat Kecsmárik Olívia és Ocsenás Móna pontjaival reagált erre (32–29). A nagyszünetben az ellenfél oldalán volt a minimális fór (34–37).

A fordulást követően továbbra is a belgák álltak jobban, de a mieink szorosan követték őket (40–44), és egészen a harmadik felvonás végéig ebben a mederben folytatódott a mérkőzés (49–52). A végjátékot remekül kezdték a magyar lányok, hét és fél perccel a vége előtt Dinnyés Petra egalizált hárompontosával (54–54). Ezután viszont a belgák ismét elléptek (64–57), de erre is tudott válaszolni a hazai együttes: az utolsó három perchez érve Fárbás Emma talált be kintről, így ismét egyenlő volt az állás (66–66). Ekkor jött az újabb hullámvölgy, és 8–0-s szériát produkáltak a belgák (66–74), amellyel végérvényesen el is döntötték a meccset.

A magyar válogatott a legvégén már hiába próbálkozott, végül 78–71-es vereséget szenvedett.

A mieink legeredményesebbjeként Ocsenás Móna 18 ponttal zárt.

A magyar válogatott szombaton a hetedik helyért játszhat, méghozzá a német-szlovén párharc vesztese ellen.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, MISKOLC

Helyosztó az 5-8. helyért, első forduló

Magyarország–Belgium 71–78 (24–18, 10–19, 15–15, 22–26)

(Kiemelt képen: Ocsenás Móna Forrás: FIBA)