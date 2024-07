Vízilabda: vb-döntőt játszik az U16-os leányválogatott

Szerda késő délután a horvátokkal játszott elődöntőt a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a korosztály manisai világbajnokságán.

Csicsáky Vince együttese a törökországi negyeddöntőben ötméteresekkel múlta felül a görögöket, a horvátok pedig két góllal bizonyultak jobbnak a hollandoknál kedden.

Már az első negyedben sem fogták vissza magukat a felek,

és bár a horvátok szűk három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, azt követően Kenéz Kincső percei következtek. A csapatkapitány két ötméterest is értékesített, majd távoli bombája után már a magyar válogatott vezetett 3–2-re. A horvátok sem akartak lemaradni, és erre, majd a következő Kenéz ejtésre is válaszoltak, a negyed utolsó pillanatában aztán Szalkai Hanga mutatta meg, hogy neki is jól megy az ejtés (5–4).

Vb-döntőre készülhetnek az U16-os lányok Forrás: MVLSZ

A második negyedben Alaksza Kinga, Füle Barbara, majd Nagykereki-Kerekes Laura is feliratkozott az eredményjelzőre, sőt, Alaksza és Füle duplázott, a horvátok pedig csak két találatig jutottak, így 10–6-nál jött a félidő.

A harmadik felvonásban gól született az első horvát támadásból, de aztán Füle, Kenéz és Szalkai is újra beköszönt – a záró játékrész 13–8-nál kezdődött.

A negyedik negyedben Keszthelyi Sára a határozott labdaszerzését követően ziccerbe hozta Alakszát, aki nem hibázott, és tulajdonképpen lezárta a meccset hatgólos előnyhöz juttatva a csapatot. A horvátok próbáltak még kapaszkodni, lőttek is két gólt, de a magyar lányok könnyedén megtartották a magabiztosan előnyüket. A hajrához közeledve Füle és Alaksza is vállalt még egyet, Szalkai pedig zárásként egymás után kétszer is átejtette az ellenfél kapusát,

így beállítva a 18–13-as végeredményt.

A meccs emberének Alaksza Kingát választották.

A magyar válogatott csütörtök este a spanyol–ausztrál elődöntő győztesével játszik az Európa-bajnoki címért.

U16-os leány világbajnokság, Manisa

Elődöntő

Magyarország–Horvátország 18–13 (5–4, 5–2, 3–2, 5–5)

Magyar gólok: Kenéz 5, Alaksza, Füle, Szalkai 4-4, Nagykereki-Kerekes 1.

(Kiemelt képünkön: Kenéz Kincső Forrás: MVLSZ)