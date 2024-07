Vízilabda: Rabb Benedek a kardozó bátyjáért is izgult az U16-os vb-n

A Juhász Zsolt irányította U16-os fiú vízilabda-válogatott bronzérmet szerzett a korosztály máltai világbajnokságán. A magyar csapat a csoportmeccsek után, a nyolc között a szerbeket jó játékkal, 12–7-re múlta felül, az elődöntőben a spanyoloktól váratlanul sima, 14–6-os vereséget szenvedett, majd a Montenegró fiataljai ellen játszott bronzmérkőzésen elért 12–10-es sikerét követően felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A válogatottban több remek teljesítmény akadt, a 16 éves Rabb Benedek pedig a teljes mezőnyből kiemelkedett,

és megkapta a torna MVP-jének (azaz legértékesebb játékosának) járó kitüntetést.

„Erős csapattal érkeztünk a vébére az aranyérem reményében, de el kell ismernünk, hogy ezen a tornán a spanyolok voltak a legjobbak – mondja a KSI ígérete. – A döntőben az olaszokat tizenkét góllal győzték le, és nekünk akkor lett volna esélyünk ellenük, ha a meccs elején bemennek a helyzeteink, valamint hátul is összeszedettebbek vagyunk. Egyébként a védekezésünkkel összességében nem volt gond, ezért is jutottunk el a bronzéremig.”

A társak körében Bebének becézett reménység nem akármilyen mutatókkal zárta a vb-t. A negyeddöntőben a szerbeknek 9, az elődöntőben a spanyoloknak 3, a bronzmeccsen a montenegróiaknak 8 gólt lőtt.

„Ez nagyon jól hangzik, de a társak nélkül nem kaphattam volna el ennyire a fonalat. A góljaim nagyrészét emberelőnyből lőttem, amit a centermunkának köszönhettünk, és kellett a jó a védekezés meg a kapusteljesítmény is, hogy győzelmet érjenek a találatok.

Természetesen büszke vagyok arra, hogy MVP lettem a világbajnokságon. Nagyszerű visszajelzés, hogy jó úton haladok, és a befektetett munka megtérül.

A bronzéremnek is mindenki örült a végén. Tavaly úgy lettünk U15-ös Európa-bajnokok, hogy az első három meccsünket elveszítettük. Akkor és most is fel tudtunk állni a pofonból, és ez a csapat mentalitását, lelkierejét dicséri. A korosztályos bajnokságokban volt már részem egy-két ezüstéremben. A KSI-vel legutóbb a serdülőbajnoki döntőben kaptunk ki egy góllal, és akkor szívesen játszottam volna még egy bronzmeccset, hogy jó érzésekkel végződjön a nyolcas döntő. Most mondtam a srácoknak, hogy ha meglesz az érem, sokkal jobb hangulatban mehetünk haza, mint egy elveszített döntő után. És így is lett.”

Rabb Benedek a vb-bronzzal Fotó: Rabb Csenge

Benedeknek a helyszínen szurkoltak a szülei, valamint válogatott szinkronkorcsolyázó nővére, Csenge, miközben 22 éves bátyja, Krisztián éppen a bázeli vívó Európa-bajnokságon nyert aranyérmet a férfi kardcsapat tagjaként.

„Amikor tudtam, néztem a bátyám asszóit, és ő is követte az én mérkőzéseimet. Érdekesség, hogy ugyanazon a napon délután hatkor kezdődött nekünk a spanyolok elleni elődöntő, nekik pedig a románokkal szembeni döntő. Ugye, mi kikaptunk, így a meccs után sírva, összetörten mentem a lelátóra a szüleimhez, és kérdeztem, hogy milyen volt a bátyó.

Mondták, hogy fantasztikusan vívott, és Európa-bajnok lett. Nagyon örültem neki, és a győzelme valamelyest megvigasztalt.

Aztán mikor este beszéltünk, nyugtatott, hogy nagyszerű játékos vagyok, ne roskadjunk bele a vereségbe, karoljam fel a csapatot, és húzzuk be a bronzot. Sikerült!”

Benedek a vb után három hét pihenőt kapott, a Rabb családnak pedig újra kell terveznie a nyarat, ugyanis Krisztián a kitűnő teljesítménye után a férfi kardválogatottal már a párizsi olimpiára készül. A sokra hivatott vízilabdázó ki is jelentette, hogy: „Eldőlt a családi nyaralás helyszíne. Párizsba megyünk szurkolni!”

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek lett az U16-os vízilabda-világbajnokság MVP-je Fotó: Rabb Csenge)