Kosárlabda: látszik a fejlődés az U20-as válogatott játékán

Újabb külföldi felkészülési tornán van túl a Carlos Vallejo vezette U20-as férfi kosárlabda-válogatott. A B-divíziós korosztályos kontinenstornára készülő együttes egy héttel az után, hogy Bulgáriában vendégeskedett, és a hazaiakkal (59–79) és britekkel (74–87) szemben is alulmaradt, Portugáliában már jóval szebb arcát mutatta a nemzeti csapat: a házigazda portugálokat 66–63-ra, az osztrákok U23-as válogatottját 84–69-re verte, míg az A-divíziós lengyelektől ugyanennyire (69–84) kikapott.

A bulgáriai tornára úgy utaztunk ki, hogy a felkészülésünk kellős közepén tartottunk, és érezhetően fáradt volt a társaság, hiányzott a frissesség a játékunkból,

és emiatt végül a házigazda bolgároktól és a britektől is vereséget szenvedtünk – mondta Reizinger Máté, a válogatott húzóembereinek egyike az Utánpótlássportnak. – A második félidőre kicsit elfogytunk, és ez döntött mindkét meccsen.

Ehhez képest a portugáliai tornán viszont már jóval energikusabban játszottunk.

Sikerült túllendülnünk azon a pillanatnyi fizikai hullámvölgyön, ami egy héttel korábban még jellemzett minket. Ennek a pozitív hatása aztán a meccseken is kijött, és tényleg látszik, hogy jó úton haladunk. A házigazda portugálokat és az osztrák U23-as csapatot is legyőztük. A harmadik meccsen végül kikaptunk a lengyelektől, de hozzátartozik a teljes képhez, hogy csapatot sújtó sérülések és betegségek miatt az utolsó napon csupán kilenc emberrel tudtunk kiállni, miközben a lengyelek tizennégy játékost rotáltak. Bár sokáig így is tartottuk a lépést a velük, de a második félidőben aztán felőröltek minket a hosszabb kispadjuknak köszönhetően. Ha csak pusztán megnézzük a kapott pontjaink számát az egyes meccseken, az egyértelműen látszik, hogy a védekezésünk már sokkal jobban működött Portugáliában, mint egy héttel korábban Bulgáriában.

Összességében sokkal nagyobb hőfokon kosárlabdáztunk, magasabb energiaszinttel álltunk bele a mérkőzésekbe.

Hozzávetőleg már csak egy bő hét van hátra a romániai Pitestiben rendezendő Európa-bajnokság kezdetéig, ugyanis jövő pénteken, július 12-én a mieink megkezdik szereplésüket a koszovóiak ellen. Mellettük még a svédekkel, az ukránokkal, az örményekkel és a moldávokkal került közös csoportba a magyar fiúk.

„Azt mondhatom, hogy jól állunk a felkészülés terén, és nagyjából ott tartunk, ahol kell ebben a fázisban. Több edzőmeccset már nem játszunk, most már a forma élesítésén lesz a hangsúly, illetve elkezdünk speciálisan felkészülni a csoportellenfeleinkből.

Ami az Eb-vel kapcsolatos célokat illeti, első lépésként a csoportkörből mindenképpen szeretnénk továbbjutni.

Az eddig látottak alapján azt gondolom, reálisan benne is van a csapatban, hogy elérje ezt az eredményt, és bekerüljön a legjobb nyolc közé. Ennél tovább egyelőre nem érdemes tekintenünk. Fontos, hogy csak meccsről meccsre haladjunk.”

