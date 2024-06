Kosár: Puskás Kadosával az élen értek fel a csúcsra a Honvéd kadétjai

Mint arról beszámoltunk, a Budapesti Honvéd együttese örülhetett a legvégén az U16-os fiú kosárlabda-bajnokság pécsi országos döntőjében, miután a bajnoki fináléban végül a piros-fehérek nyerték meg a fővárosi derbit, 63–55-re legyőzve a Vasas Akadémiát. A Honvéd sikerének legfőbb letéteményese a mezőny legeredményesebbjeként 19 pontig jutó Puskás Kadosa volt, aki emellett 6 lepattanót és 4-4 gólpasszt és szerzett labdát is beletett a közösbe.

Végig helyén volt a szívünk, azt hiszem, ez jelentette a kulcsot a győzelemhez

– mondta Puskás az Utánpótlássportnak. – Nem egyénieskedtünk, hanem csapatként játszottunk, és mindenki hozzátette a magáét, hiszen csakis a végcél, vagyis az aranyérem megszerzése lebegett a szemünk előtt. A bajnokság végére tényleg nagyot léptünk előre az egységességben, és közösen, egymásért harcolva értük el ezt a sikert."

A döntő igencsak hullámzóan alakult, mivel az elején a Vasas mindjárt elhúzott 11–1-re, ezután a nagyszünetben viszont már a Honvéd állt jobban 33–29-re. A harmadik negyedet aztán ismét a pasarétiek hozták le jobban, így ötpontos előnyből várhatták a záró etapot (47–42), amelyet végül 21–8-ra megnyert a Honvéd, ezzel megfordítva a meccset, és elhódítva a bajnoki trófeát.

A legvégén, a kulcsmomentumokban mi tudtunk emelni még egyet a játékunk színvonalán.

Amikor a meccs közben ellépett a Vasas, akkor sem ijedtünk meg egy pillanatra sem, kitartunk a legvégéig, nem adtuk fel, és ez a mentalitás meghozta a gyümölcsét. A bajnokság elején megígértem a vezetőedzőnknek, Mócsai Milánnak, hogy bajnokok leszünk, és végül így is lett. Megcsináltuk azt, amit elterveztünk. Nagy boldogsággal tölt el minket ez a győzelem, de nem állunk meg. Folytatódik tovább a munka!"

A Budapesti Honvéd U16-os bajnokcsapata Forrás: Budapesti Honvéd

Kadosát az országos döntő All Star-ötösébe is beválasztották. A döntőben a fiatal irányítónak 18 mezőnykísérlete volt, amelyből nyolcat is értékesített.

„Éreztem a felelősséget a vállamon, csapatkapitányként muszáj is élen járnom a nehéz helyzetekben, és megmutatni, hogy a srácok számíthatnak rám.

Tisztában voltam vele, ha nyerni szeretnénk, agresszívan kell játszanom, és adott esetben a megszokottnál több dobást is vállalnom kell. Örülök, hogy ez végül jól sült el.

(Kiemelt kép forrása: hunbasket.hu)