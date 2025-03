Sós Csaba: Kós egyetemi rekordja világrekord

Sós Csaba szövetségi kapitány nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak az amerikai egyetemi úszóbajnokságot követően, ahol magyar sikerek is születtek. A szakvezető kitért az európai szabványtól eltérő hosszakra is.

„Folyamatosan tudtam követni a magyar úszók teljesítményét, a sikerek mögött azt is látom, hogy jelentős előrelépés tapasztalható náluk. Nem csak az aranyérmesekre gondolok, hanem Ábrahám Minna múlt heti második helyezésére is. Az egyetemi úszószövetség nem tagja az Amerikai Úszószövetségnek, itt ez a tradíció, vagyis hogy ilyen távokat úsznak. És akik itt eredményesen szerepelnek, azok elvben is az élen járnak.”

Sós kitért Kós Hubertre is.

„Amit mi egyetemi rekordnak hívunk, az világrekord, Kós azt úszott háton. Ez nem csak motiváció kérdése, kezd megjönni az úgynevezett férfiereje. 200 vegyesen már közel van Leon Marchand-hoz.”

A többi úszóval kapcsolatban hozzátette, hogy a rivalizálás kihozza, hogy egyikük mindig jobb lesz, mint a többiek, és újra kiemelte Ábrahám Minnát.

„A legnagyobb durranás számomra az ő teljesítménye volt. Ha 200 yardon így úszott, akkor a fordulókban javult, és ez azt jelenti, hogy van ereje. Ígéretes volt ez az egyetemi bajnokság, jó előjel a következő négy évre.”

Sós beszélt arról, hogy míg korábban egyes úszók „védettek” voltak, most csak a kvalifikációs időszak végén hirdet csapatot.

„A csapatról a szövetség elnöksége dönt, de én terjesztem elő, miután megvitattam az edzőbizottsággal. Itt többségi döntés kell, az elnökség pedig ezt általában meg is szavazza. Korábban nem akartam, hogy egymást lőjék ki a csapatból, és emiatt érmeket veszítsünk, most nincs olyan helyzet. De valamiféle védettség van, az olimpián úszott eredmények számítanak majd a válogatásnál.”

Áprilisban jön az úszó ob, erről is kérdezték a kapitányt.

„Mindig jó időeredmények születnek, nagyon szeretünk Kaposvárra járni. És még az is elképzelhető, hogy néhány amerikai egyetemi bajnok úszónk is hazajön.”

Végezetül Sós Csaba beszélt Jackl Vivienről is, aki nemrég Shane Tusuppal kezdett el együtt dolgozni.

„Jogi oldalon semmi közöm hozzá. A versenyző döntését meg tudom érteni, van egy erős logikája ennek az ő oldalukról. Egyelőre nem lenne tisztességes bármiféle elvárás, egy év alatt derül ki, hogy sikeres lesz-e ez az együttműködés. Viviennek nincs megúszott szintideje, a tavaly áprilisi nem számít. De szerintem ez nem okoz nehézséget neki. Ki kell jutni a vb-re, ott formába kell lendülnie, ez függ az edzőtől, Széchy Tamás engem például csak negyedjére talált el. Szóval előre nem akarok se védeni, se támadni.”