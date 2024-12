Kós Hubert: Sohasem gondoltam volna, hogy sprinttávon egyszer döntőt úszom világbajnokságon

– Mire elég huszonhárom perc? Merthogy ennyi ideje volt az ötven hát fináléja és a száz pillangó középdöntője között.

– Ez volt a legrövidebb huszonhárom perc az életemben – nyilatkozta Kós Hubert. – Nehéz volt és kemény, de azt hiszem, örülni kell az ötven hát negyedik helyének. Délelőtt is azt mondtam a száz pillangó előfutama után, hogy az ötven hátnak megyek neki teljes erőmből, ott meg is vertem a mezőny felé – sohasem gondoltam volna, hogy én sprinttávon egyszer döntőt úszom világbajnokságon. Ezek után a száz pillangó úgy sikerült, ahogy, nem kesergek, végre jön egy pihenőnap a vasárnapi kétszáz hát előtt.

– Ötven háton furcsának tűnt a célba érkezése, nem érezte így?

– Belülről jónak éreztem az úszást, megtettem mindent, amit tudtam. Tényleg nagy szó, hogy én ötven háton döntőzhettem – a futamot majd visszanézzük az edzőmmel, Bob Bowmannel, nyilván ki is elemezzük.

– Azt mondta, végre jön egy pihenőnap: hogyan telik majd a szombatja?

– Kialszom magam, aztán annak függvényében, hogyan döntünk Bobbal, délelőtt vagy délután lejövök kicsit az uszodába. Mindig mondom, hogy mindennek oka van: eddig nem éreztem, hogy fáradt lennék, de talán mégiscsak jól jön a pihenés, mert ha bejutottam volna a száz pillangó döntőjébe, és odatettem volna magam, aztán lettem volna mondjuk negyedik, lehet, túlságosan fájt volna vasárnap a kétszáz hát.

– Ahol…

– Ahol szeretném folytatni a sorozatot, vagyis szeretnék országos csúcsot úszni. Csak magamra kell figyelnem, délelőtt be kell jutni a döntőbe – ha ez megvan, akkor már lehet minden mással is foglalkozni.

ÖSSZEFOGLALÓ A NAP ESEMÉNYEIRŐL

JÓ, HA EGY ÓRÁT aludt Ugrai Panna csütörtökön éjszaka, de ezen nincs semmi csodálkozni való: a sporttörténelmi világbajnoki váltóezüst után persze, hogy nem jött álom a szemére, amikor pedig keltette az ébresztő, nem nagyon akaródzott elindulnia a Duna Arénába…

Aztán csak odaállt a 100 pillangó rajtjához, de nem lepett meg senkit sem, hogy nem jutott középdöntőbe – a hódmezővásárhelyiek sprintere nem is kesergett nagyon emiatt.

„Nálam már csütörtökön este járt a Jézuska” – mondta hatalmas mosollyal az arcán.

Nem volt csalódott Kós Hubert sem, aki előbb délelőtt „abszolválta” a középdöntőbe jutást 100 pillangón, majd este előbb negyedik lett 50 háton (országos csúccsal), 23 perccel később viszont már nem mozogtak olyan gyorsan a kezei és lábai, mint azt talán sokan várták volna tőle – olimpiai bajnokunk pillangón lemaradt a döntőről.

Akárcsak a Duna Aréna, különösen annak vegyes zónájának sztárja, Chad le Clos: a dél-afrikaiak olimpiai és világbajnoka a szám első középdöntője után halálos nyugalommal figyelte a másodikat, csacsogott és nevetgélt, mindenkihez volt egy kedves szava (Kóshoz több is), aztán tudomásul véve, hogy szombaton nem lép rajtkőre száz pillangón, integetve búcsúzott.

Nem integetve, és nem mosolyogva, de búcsúzott Németh Nándor is, csak kicsit másként: világbajnoki bronzérmesünk lázasan állt rajthoz száz gyorson is, de akkor még nem akarta feladni, aztán a betegség diadalmaskodott, így Németh visszalépett a vb-től, vagyis szombaton nem láthatjuk őt 50 gyorson sem.

Női ezerötszáz gyorson is mosolygós magyarokat láthattunk pénteken – délelőtt Mihályvári-Farkas Viktóriát, aki egy rendkívül nehéz, betegségekkel és mélypontokkal tarkított másfél év után egyéni csúccsal zárt (és lett 17.), este pedig Késely Ajnát, aki a 800 gyors hetedik helye után a leghosszabb távon végül tizedikként végzett.

„Sokan nem beszélnek arról, hogy az állóképességes úszás nem akkor kezdődik, mikor elindul egy verseny, azt minél tovább »ki kell húzni«, az ezerötszázasok egy verseny során még valamilyen szintű edzésmunkát is végeznek, és itt, ennél az utolsó ötszáznál érzem, hogy maradtak ki edzések a sérülésem és betegség miatt, de csalódott nem lehetek, mert kihoztam a felkészülésből is a maximumot, és itt, a vébén is kiadtam magamból mindent” – nyilatkozta Késely Ajna, aki továbbra is kacérkodik a nyílt vízi úszással. Bár tudja, hogy az egy teljesen más világ, kipróbálja magát, így jövő héten elindul a győri tíz kilométeres medencés válogatón is, ahová meghívta a családtagjait is, hogy a hozzá legközelebb állók biztassák őt a tízezer méteres úszása során.

A szombat csendesebbnek ígérkezik a magyar eredményesség szempontjából, de fontos nap lesz, hiszen Kapás Boglárka 400 vegyesen búcsúzik – a közönségtől, a vb-től, és az úszástól.