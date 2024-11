Kapás Boglárkát vastapssal búcsúztatták a nézők az ob-n – videó

Kapás Boglárka elbúcsúzott – az országos bajnokságoktól.

Világ- és Európa-bajnok úszónk, a riói olimpia bronzérmese ebben az évben folyamatosan az „utolsókat” ússza: elköszönt már (majdnem) minden versenytől, ezúttal a magyar bajnokságoktól.

Négyszáz vegyesen a második lett Jackl Vivien mögött (a 16 éves tatabányai lány hatalmas egyéni csúccsal nyert), majd az eredmény hirdetés után Szita Károly, Kaposvár polgármestere búcsúztatta Kapás Bolgárkát. Egy hatalmas virágcsokorral.

És mellette gyönyörű mondatokkal.

Például azzal, hogy Virth Balázs azt mondta tanítványáról: hatalmas szíve van.

Kapás Boglárka könnyezett, aztán már-már sírt, amikor a kaposvári uszoda lelátóján felálltak az emberek: szólt a vastaps.

Méltán.

„Nagyon meglepett, és meg is hatott. Nehezen jutottam szóhoz az eredményhirdetés után, nem gondoltam, hogy bárki is tudja az edzőmön és rajtam kívül, hogy ez a négyszáz vegyes lesz az utolsó úszásom a magyar bajnokságok történetében – mondta Kapás Boglárka. – Nehéz szavakba önteni, mit is érzek. A könnyeim beszélnek helyettem. Hálás vagyok ezért a szeretetért, nem is tudom, mivel érdemeltem ki…”

A pénteki még csak az utolsó előtti búcsú volt, hiszen az UTE úszója ott lesz decemberben a Duna Arénában is a rövid pályás világbajnokságon: – Egyértelmű, hogy lelkileg is készülnöm kell. Ezúttal is többször levettem a szemüvegemet a rajt előtt, de nem is azzal van a baj, hogy elérzékenyülök. Arra kell figyelnem, hogy megcsináljam ugyanazt, mint a négyszáz vegyes előtt Kaposváron: le kell ráznom a rajt előtt magamról a lelki tényezőket, mert nem sírni megyek a vébére, hanem versenyezni. Ha már beleteszem a munkát, szeretném, ha ez ott meg is mutatkozna.”

Ez történt még pénteken a rövid pályás ob-n „Korábban többször előfordult, hogy Ricsi a medence egyik szélén úszott, én meg a másikon, ezúttal viszont láttuk egymást, így jót csatáztunk. Tudtam, hogy nem vagyok olyan edzettségi állapotban, hogy végigtoljam a kétszáz métert az élen. Százötvenig egyébként jól éreztem magam a vízben, gondoltam, esélye sem lesz a többieknek – aztán százhatvannál meghaltam… Vannak még hiányosságaim, ezeken dolgozunk a világbajnokságig” – nyilatkozta az olimpiai negyedik Németh. A nők ugyanezen számában Pádár Nikolett megvédte címét, igaz, elképesztően nagy küzdelem árán, hiszen a kétségkívül rövid pályás specialistának számító Ugrai Panna nagyon megszorongatta őt, végül a szegediek olimpikonja 13 századdal hamarabb érintette meg a falat. Ugrai aztán az ötven pillangót már behúzta, a férfiaknál pedig Szabó Szebasztián volt a leggyorsabb. Majdnem olyan gyors, mint a tavalyi rövid pályás ob-n. „Nem olyan rossz ez: arra számítottam, kicsit gyorsabb leszek. Bár a sebességem megvolt, nem jött ki a fal. Jó, hogy így, a vébé előtt az országos bajnokságon tudok próbálni-gyakorolni, a hibákat javítani szeretném. Ugyanakkor csak egy tizeddel voltam lassabb, mint tavaly az ob-n, ezzel a hibával ez tényleg nem rossz” – összegzett Szabó Szebasztián.

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

Férfiak. 200 m gyors. Országos bajnok: Németh Nándor (FTC, edző: Plagányi Zsolt) 1:44.68, 2. Márton Richárd (BHSE) 1:44.94, 3. Kovács Attila (Egri Úszó Klub) 1:44.95. 200 m mell. Ob: Horváth Dávid (Kőbánya SC, e: KSC edzői kollektíva) 2:10.48, 2. Sámóczi Milán (Vasas SC) 2:21.62, 3. Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló) 2:12.62. 50 m pillangó. Ob: Szabó Szebasztián (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői kollektíva) 22.65, 2. Magda Boldizsár (BVSC-Zugló) 23.47, 3. Bagi Zoltán (BVSC-Zugló) 23.54. 400 m vegyes. Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 4:10.84, 2. Kovács Botond (BVSC-Zugló) 4:16.43, 3. Gálicz László (FTC) 4:18.65. 4x100 m gyorsváltó. Ob: UNI Győri Úszó Sportegyesület (Andor Benedek, Pápai Olivér, Pózvai Olivér, Szabó Szebasztián) 3:13.88, 2. FTC (Kovács Be., Takács B., Szűcs, Németh N.) 3:15.19, 3. BVSC-Zugló (Magda, Bagi, Harsányi, Kovács Bo.) 3:16.64

Nők. 200 m gyors. Ob: Pádár Nikolett (Szegedi Úszó Egylet, e: Gellért Gábor) 1:55.18, 2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 1:55.31, 3. Molnár Dóra (Budafóka XXII. SE) 1:57.01. 200 m mell. Ob: Békési Eszter (BVSC-Zugló, e: BVSC edzői kollektíva) 2:25.03, 2. Halmai Petra (Debreceni Sportcentrum SI) 2:25.96, 3. Zsebők Laura (Vasas SC) 2:27.65. 50 m pillangó. Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Hunor Máté) 26.35, 2. Ollé Mónika (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 26.74, 3. Molnár Flóra (Debreceni Sportcentrum SI) 26.82. 400 m vegyes. Ob: Jackl Vivien (Tatabányai Vízmű SE, e: Kocsis Márta) 4:33.58, 2. Kapás Boglárka (UTE) 4:35.89, 3. Barta Bianka (Kőbánya SC) 4:42.60. 4x100 m gyorsváltó. Ob: Debreceni Sportcentrum SI (Molnár Flóra, Senánszky Petra, Varga Dominika, Halmai Petra) 3:42.43, UNI Győri Úszó Sportegyesület (Sebestyén, Lakó, Ollé, Pózvai K.) 3:43.09, 3. Budafóka XXII. SE (Flórián, Kömöz, Bencsics, Molnár F.) 3:46.46