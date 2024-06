Úszás: Milák a második, Márton a harmadik idővel ment tovább 200 pillangón az Eb-n

Női 50 gyorson, ahogyan azt vártuk, a számban Párizsban is induló Senánszky Petra simán vette az első akadályt: a péntek délelőtti előfutamokból a második legjobb idővel jutott az esti középdöntőbe – Ábrahám Minna búcsúzott ezen a távon.

„Úgy voltam vele, ha huszonöt másodperc környékén úszom, az jó, bementem alá, így még jobb. Azért a középdöntőben ennél több kell” – nyilatkozta Senánszky.

Női 100 háton Komoróczy Lora és Molnár Dóra is folytathatja.

Milák Kristóf a második idővel lépett tovább a 200 pillangó középdöntőjébe, esetében még az 1:55.71-es eredmény sem mond túl sokat – illetve edzőjének, Virth Balázs azért igen, de hogy ebből még mit hoz ki este (és holnap) olimpiai bajnokunk, meglátjuk.

Mögötte harmadikként Márton Richárd is kvalifikálta magát a fináléba (bár hatodik lett, de a szabályok értelmében az előfutamokból egy országból csak ketten juthatnak tovább).

„Jó volt ez délelőtt, nagyjából ezt is terveztem, délután szeretnék a víz alatti munkámon javítani, és persze meghallgatom majd edzőmet, Virth Balázst is. A víz tényleg meleg, én is rosszul voltam csütörtökön, azt hiszem, az a kulcs, hogy itt nem elég csak éjjel pihennem, a két etap között is szükség van rá” – nyilatkozta Márton Richárd.

Sebestyén Dalmának a honfitársaira nem kellett figyelnie a 200 vegyes előfutamaiban, hiszen egyedül magyarként rajtolt, és elmondása szerint egy valamelyest visszafogott, a későbbiekre tartalékoló úszással simán továbblépett.

Kilenc csapat nevezett, kettő végül visszalépett, így hét ország kvartettjével rajtolt a vegyes csapatok 4x100-as gyorsváltójának előfutama, vagyis csak a döntő pályabeosztását osztották le egymás között az indulók délelőtt – a Szabados Bence, Magda Boldizsár, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna összeállítású magyar együttes.

Sárkány Zalán nagy célokkal vágott neki az 1500 gyorsnak: pénteken csak a futamgyőzelemre mehetett, s mellette persze egy jobb időt is elvárt magától – mindkettőt teljesítette.

„Nem mondanám, hogy nem fájt a vége, mert fájt, az országos bajnokságon 15:10-et úsztam, és délután, most meg délelőtt van. És ráadásul jó meleg. Nem könnyű ebben a medencében jól úszni. A döntőben az első két hely valamelyike a cél, más nem lehet” – jelentette ki magabiztosan Sárkány Zalán.

Az előfutamokban Sárkányé lett a harmadik idő, és nyolcadikként döntőbe jutott Gálicz László is.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 1500 m gyors: 1. Romancsuk (ukrán) 15:01.20, …3. Sárkány Zalán 15:09.28, …8. Gálicz László 15:44.27 – Sárkány és Gálicz L. döntőbe jutott. 200 m pillangó: 1. Krzysztof Chmielewksi (lengyel) 1:55.65, 2. Milák Kristóf 1:55.71, 3. Márton Richárd 1:56.44, …6. Holló Balázs 1:57.02 – Milák és Márton középdöntőbe jutott, Holló kiesett. Nők. 50 m gyors: 1. Theodora Draku (görög) 24.89, 2. Senánszky Petra 24.96,…23. Ábrahám Minna 25.95 – Senánszky középdöntőbe jutott, Ábrahám kiesett. 100 m hát: 1. Danielle Hill (ír) 1:00.62, …6. Komoróczy Lora 1:01.77, …9. Molnár Dóra 1:02.03 – Komoróczy és Molnár középdöntőbe jutott. 200 m vegyes: 1. Anastasia Gorbenko (izraeli), …3. Sebestyén Dalma 2:14.82 – Sebestyén középdöntőbe jutott. Vegyes csapatok 4x100 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Szabados Bence, Magda Boldizsár, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna) 3:29.57 – a magyar csapat döntőbe jutott

Az előfutamokból egy országból csak két versenyző juthat tovább.