Milák Kristóf 200 pillangón, Senánszky Petra 50 gyorson Európa-bajnok és győzött a 4x200-as mix gyorsváltó is!

FÉRFI 200 PILLANGÓ, DÖNTŐ

Milák Kristóf már 50 méternél első helyen fordult, és persze 100-nál is. A lengyel riválisokkal szemben egy testhossz előnye volt. Az utolsó 50 méteren Krzysztof Chmielewski megközelítette, de végül Milák 35 századot megőrzött az előnyéből (1:54.43), és ezzel egymás után negyedszer is Európa-bajnok lett 200 pillangón. A Honvéd klasszisa a második aranyát szerezte meg a szerb fővárosban. A római Hét Domb viadalt az olasz Giacomo Carini jobb idővel (1:54.34) nyerte, mint Milák Kristóf az Eb-t.

Márton Richárd a negyedik helyen ért célba 1:56.07-tel.

„Érezhetően nagyon meleg volt, dörgött az ég, futam előtt öt perccel villámlott, kicsit kezdett mindenki örülni, akkor elmarad a versenyszám – a Margitszigeten 2010-ben volt ilyenre példa. Érzésre úgy tűnt, jobb lesz, érem nincs, javulás sem, kicsit kiábrándító, de senkinek sem javult az ideje. Vagy az időjárás miatt, vagy mert mostanra mindenki elfáradt” – értékelt Márton a Nemzeti Sportnak.

A döntőt ide kattitnva tudja megnézni!

NŐI 50 GYORS, DÖNTŐ

Senánszky Petra az ötös pályán ugrott a vízbe, és gyönyörő úszással, villámgyorsan elérte a tulsó falat, méghozzá elsőként! Ideje 24.56, három századdal bizonyult gyorsabbnak a másodiknál. Senánszky ezzel egy századdal megdöntötte a Mare Nostrum-versenysorozat monacói állomásán felállított országos csúcsát!

„Megyünk tovább, az olimpia a fontos, szerintem e körül kell úsznom ott ahhoz, hogy egyáltalán a középdöntőbe jussak – értékelt lapunknak Senánszky. – Jó gyakorlás volt ez, örülök, hogy összejött. Nehéz időszakon vagyok túl, szeretném azt már elhantolni. Tudtam, hogy meg lehet nyerni, a nevezési idő alapján ezt lehetett mondani, de ez ötven méter, bármi megtörténhet – motivált az is, hogy megyünk edzőtáborba, de a török tengerparton kapok két nap pihenőt.”

A döntőt ide kattintva tudja megnézni!

INTERMEZZO 1

Három döntő után 20 percre félbeszakadt a szombat esti program, mert villámlással, dörgéssel járó hatalmas vihar tört ki a nyílt uszoda felett.

Hosszú Katinka 4:49.47-tel a hetedik lett 400 vegyesen a római Hét Domb viadalon. Az olimpiai A-szint 4:38.53. Hosszú hetedik Rómában

NŐI 200 VEGYES, DÖNTŐ

Sebestyén Dalma a hetes pályáról rajtolhatott a döntőben. Fél távnál a nyolcadik helyen haladt, mellen maradt ebben a pozícióban, de az utolsó hoszson egy helyet javított, így a hetedik helyen végzett 2:13.84-gyel.

FÉRFI 50 GYORS, KÖZÉPDÖNTŐ

Szabó Szebasztián 22.03-at úszott, amellyel a futamában a negyedik lett, összesítésben az ötödik legjobb idővel jutott be a vasárnapi döntőbe.

„Az eső miatt várni kellett a rajtra, de ezzel nincs gond, másnak is kellett – értékelt Szabó. – Javítottam a fukuokai világbajnoksághoz képest, jó ideje ez a legjobb időm, bár azt terveztem, bemegyek huszonkét másodperc alá, ehhez négy század hiányzott. Nem baj, legyek huszonkettőn belül a döntőben.”

INTERMEZZO 2

A versenyzők már felálltak a rajtkőre a férfi 1500 döntőjéhez (Gálicz László, Sárkány Zalán), ám a rendezők szóltak, hogy jöjjenek le onnan, mert megint jön a vihar. Túl hosszú lenne a szám, ezért nem kockáztatnak az elindításával.

19:42: folytatódik a program, de nem a férfi 1500 döntőjével, hanem a női 200 pillangó középdöntőjével. Az időjárás miatt a férfi 1500 gyors döntőjét vasárnap délutánra halasztották.

NŐI 200 PILLAGÓ, KÖZÉPDÖNTŐ

Kapás Boglárka az első, Jakabos Zsuzsanna a második helyen végzett a futamában, ezzel mindketten bejutottak a vasárnapi döntőbe. Kapás a második (2:09.35), Jakabos (2:09.42) a harmadik idővel finalista.

Kapás Boglárka így értékelt: „Én mindig szeretem az olyan versenyeket, amikor valami rendkívüli történt, na nem mintha olyan sokat úsztam volna esőben… Ezúttal nyugodtan üldögéltünk a call roomban, mondván, még jön a férfi ezerötszáz gyors, aztán mégsem: engem három ember „lökdösött” be a medence felé, hogy mi jövünk. Remélem, a döntőben 2:09-en belül úszom.”

FÉRFI 200 VEGYES, KÖZÉPDÖNTŐ

Török Dominik az első futamban úszhatott, és megnyerte! Bár az olimpiai szintidőtől elmaradt, az egyéni csúcsához képest mindössze négy századdal volt lassabb – 1:59.07-et úszott.

Kós Hubert a második futamban szerepelt, és gond nélkül bejött a második helyre 1:58.12-vel, és ezzel szintén folytathatja vasárnap.

Kós a második, Török a negyedik idővel jutott a döntőbe.

„Bemelegítettem, de nem úgy, ahogy szerettem volna, hiszen nem tudtam, mikor úszunk – mondta Kós. – Villámlott is közben, nem is értem, hogy mehet a verseny, úgyhogy én most annak örülök, hogy élve megúsztam…”

„Ilyen időben jó ez az eredmény, mindenkinek ugyanolyanok voltak a körülmények, már csak azt kérem, hogy az eddigi forróság és a mai eső közötti időjárás legyen vasárnap. Jöhet a regenerálódás, aztán a döntőben nekimegyek az A-szintnek” – értékelt Török.

NŐI 100 HÁT, DÖNTŐ

Komoróczy Lora a nyolcas, Molnár Dóra az egyes pályán úszhatott. Nem volt esélyük az éremre, és végül a Komoróczy a hatodik (1.01.26), Molnár a nyolcadik (1:01.46) helyen csapott célba.

FÉRFI 100 HÁT, KÖZÉPDÖNTŐ

A második futamban Jászó Ádám nem rajtolt jól, de utána egészen jól úszott, és végül a negyedik helyen csapott a célba. Összességében a hetedik idővel (54.25.) jutott a fináléba.

4X200 MIX GYORSVÁLTÓ, DÖNTŐ

Mindössze tíz váltó nevezett ebbe a számba, ám végül csak öten indultak el az előfutamokban, így ez az öt váltó, a mieinkkkel együtt bejutott a döntőbe.

Így jó esély volt az újabb éremre, amit meg is szerzett a négyesünk, méghozzá a legfényesebbet! Márton Richárd a harmadik majd Holló Balázs a második helyen váltott. Ábrahám Minna pedig az első hossz végén már az élre állt, és innentől a magyar váltó nem adta át a vezetést. Pádár Nikolett simán megtartotta az első helyet, és 7:30.11-gyel ért célba, megszerezve a harmadik magyar aranyérmet ezen a napon!

VIZES EB, BELGRÁD

EREDMÉNYEK

FÉRFI 200 PILLANGÓ, DÖNTŐ

1. Milák Kristóf 1:54.43

2. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1.54.78

3. Michal Chmielewski (Lengyelország) 1:55.51

4. Márton Richárd 1:56.07

NŐI 50 MÉTER GYORS, DÖNTŐ

1. Senánszky Petra 24.56

2. Theodora Draku (Görögország) 24.59

3. Julie Kell Jensen (Dánia) 24.79

4X200 MIX GYORSVÁLTÓ, DÖNTŐ

1. Magyarország (Márton Richárd, Holló Balázs, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett) 7:30.11

2. Lengyelország 7:35.08

3. Németország 7:35.56

FÉRFI 50 MELL, DÖNTŐ

1. Huseyin Emre Sakci (Törökország) 26.92

2. Noel de Geus (Németország) 26.93

3. Krisztjan Pitsugin (Izrael) 27.02

NŐI 200 VEGYES, DÖNTŐ

1. Anasztaszja Gorbenko (Izrael) 2:09.75

2. Lea Polonszki (Izrael) 2:11.18

3. Barbora Seemanova (Csehország) 2:11.48

…7. Sebestyén Dalma 2:13.84

NŐI 100 HÁT, DÖNTŐ

1. Adela Piskorska (Lengyelország) 59.79

2. Danielle Hill (Írország) 1:00.19

3. Roos Vanitterdijk (Belgium) 1:00.58

…6. Komoróczy Lora 1.01.26

…8. Molnár Dóra 1:01.46

