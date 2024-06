Kína harmincegy fős úszócsapatot nevezett Párizsra, a WADA vizsgálódik

A francia fővárosban rajthoz álló medencés válogatott kijelölése az után történt meg, hogy a szervezetet ért bírálatok nyomán a WADA áprilisban bejelentette: vizsgálóbizottságot küld Kínába, hogy értékelje az ország doppingellenes programját. E lépésre azt követően került sor, hogy sajtóértesülések szerint a 2021-es tokiói olimpia előtt 23 kínai úszó doppingtesztje pozitív lett. A pekingi illetékesek azonban felmentették az úszókat arra hivatkozva, hogy véletlenül, szennyezett étellel kerültek a tiltott anyagok a sportolók szervezetébe, a WADA pedig elfogadta a magyarázatot, s több érintett úszó is indulhatott a japán fővárosban rendezett játékokon.

Az eset kezelése a nemzetközi sajtóban és nem egy jeles versenyző részéről is heves bírálatot váltott ki. Utóbbiak között van az egyik legeredményesebb és Párizsban is rajthoz álló amerikai úszó, a hétszeres olimpiai aranyérmes Katie Ledecky is, aki egy májusi tévéinterjúban azt mondta: a doppingellenes rendszerbe vetett hit „minden idők mélypontjára” süllyedt.

„Nehéz úgy menni Párizsba, ha tudjuk, hogy versenyezni fogunk néhány ilyen sportolóval” – jelentette ki Ledecky.

A WADA határozottan védelmébe vette saját eljárását, a kínai úszók doppingesetét illető álláspontját, mielőtt bejelentette volna, hogy felülvizsgálati eljárást indít a nagy port kavart ügyben.