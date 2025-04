Piros továbbjutott Madridban, az első kiemelt vár rá

Piros Zsombor a selejtezőből indulva jutott el a madridi challengerverseny főtáblájáig, ahol a világranglistán őt 27 hellyel megelőző Daniel Rincónnal csapott össze.

Rincón kezdett jobban, egyből elvette Piros adogatását, ám 2:1 után a magyar játékos is nyert egy játékot fogadóként. A szettben több bréklabda nem is adódott, jöhetett a tie-break, amelyben Piros jobban koncentrált, három pontot is nyert fogadóként, míg a saját szervái közül csak egyet rontott el.

A másodikban a játszma egyetlen bréklabdája Rincón előtt adódott, a spanyol ezt ki is használta, kiharcolva a döntő szettet. A harmadikban Rincón kétszer is brékelőnybe került, egy játékra volt a győzelemtől. Ám Piros ledolgozta a brékhátrányát, sőt, sorozatban négy játékot nyerve behúzta a mérkőzést, miközben három meccslabdát hárított. A világranglistán 250. helyen álló magyar teniszező így készülhet az első kiemelt Borna Coric ellen.

TENISZ, ATP-CHALLENGER, 1. FORDULÓ

Piros (magyar)–Rincón (spanyol) 7:6 (7–2), 3:6, 7:5