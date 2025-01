Marozsán rontott, Fucsovics és Bondár javított a teniszezők világranglistáján

A férfiaknál a magyar bajnok Marozsán Fábián – aki hétfőn sikerrel vette az első fordulót az év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen – két helyet visszacsúszott a múlt héthez képest, így jelenleg az 59., míg Fucsovics Márton egyet előrelépve a 99. a hétfői, legfrissebb rangsorban.

Az élen változatlanul az olasz Jannik Sinner áll a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz előtt – az ATP honlapja alapján.

A nőknél Bondár Anna – aki kedden mutatkozik be a melbourne-i főtáblán – öt helyet javított, s most a 92. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti – olvasható a WTA oldalán.