A legtöbb „nagy” hozta a kötelezőt a magyar teniszbajnokság szuperdöntőjén

„Nekem a Balaton a Riviéra/Napozni ott szeretek a homokon…” szólt már több mint 60 évvel ezelőtt is a dal Németh Leheltől és Felföldi Anikótól. Nos, utóbbi a decemberi szürkeségben esélytelen, ehhez pedig pénteken konstans nyolcvan-kilencven kilométer per órás széllökések is társultak a magyar tenger környékén. Jobb volt tehát minél hamarabb beérni az utcáról a balatonfüredi Forrás Sportparkba, ahol már a második napját tartották a magyar teniszbajnokság szuperdöntőjének. Eljött a pillanat, hogy az ifjú, a múlt heti előselejtezőt és a szuperdöntő első körét is sikerrel vévő játékosok összecsapjanak a „nagyokkal” a negyeddöntőben.

Kincses Kolos az első játszmában igen jól variálta a játékot, életerős tenyeresei gyakran találtak utat Marozsán Fábián (ATP-58.) mellett, és 6:6-ig tartotta vele a lépést. Marozsán azonban rutinosan annyit hozott ki magából annyit, amennyit kell, és lehozta a rövidítést. A második szett némi zavarral kezdődött – Kincses adogatott volna először, ám ehelyett Marozsán kezdett a szervával. Talán a tie-break okozta a kavarást, melyben igen gyorsan cserélődik az adogató személye, mindenesetre a felek két labdamenet után észrevették a problémát, így elölről kezdték a gémet, már Kincses kezdeményezésével. A 17 esztendős játékos ebben a játékrészben rengeteg hibával sorra adta az ajándékpontokat ellenfelének, így a folytatásban már nem nyert gémet, első szettben nyújtott játékára azonban mindenképpen építhet a jövőben. A nemrég 18. születésnapját ünneplő Jilly Ádám (1420.) időnként szintén jól tartotta magát Fucsovics Márton (104.) ellen, ám a kétszeres ATP-tornagyőztes teniszező magabiztosan győzött. A 2017-es győztes Piros Zsombor (249.) és a 2019-es magyar bajnok Makk Péter (1781.) majdnem két órán át gyűrték egymást, végül előbbi jutott be az elődöntőbe, míg a címvédő Boros Attila (1111.) hasonlóan szoros küzdelemben búcsúztatta a negyedik kiemelt, Davis-kupa-válogatott Fajta Pétert (528.)

A nőknél a 2017-es bajnok Bondár Anna (WTA-93.) a 18 éves Varga Viktória ellen aratott sima győzelmet, míg a 17 éves Bíró Melinda minden erőfeszítése ellenére nyert gém nélkül maradt alul a 2015-ös győztes Gálfi Dalmával (142.) szemben. Nagy Adrienn (600.) felülmúlta a párosban négyszeres Grand Slam-győztes, korábban világelső, harmadik kiemelt Babos Tímeát (336.), míg a címvédő, háromszoros bajnok Tóth Amarissa (382.) a 15 esztendős Nemcsek Gréta ellen nem hibázott.

Az elődöntőben Marozsán Pirossal, Boros Fucsovicssal, valamint Bondár Tóthtal és Nagy Gálfival találkozik.

EREDMÉNYEK

MAGYAR TENISZBAJNOKSÁG, SZUPERDÖNTŐ (20 000 000 forint, kemény pálya)

Egyes. Negyeddöntő.

Férfiak:

Marozsán Fábián (1. kiemelt)–Kincses Kolos 7:6, 6:0

Fucsovics Márton (2.)–Jilly Ádám 6:3, 6:1

Piros Zsombor (3.)–Makk Péter 7:5, 7:6

Boros Attila–Fajta Péter (4.) 7:6, 7:5

Nők:

Bondár Anna (1.)–Varga Viktória 6:3, 6:1

Gálfi Dalma (2.)–Bíró Melinda 6:0, 6:0

Nagy Adrienn–Babos Tímea (3.) 6:1, 6:4

Tóth Amarissa (4.)–Nemcsek Gréta 6:3, 6:1