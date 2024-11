Tenisz: Diego Forlán bemutatkozott a profik között, de súlyos vereséget szenvedett

Diego Forlán és partnere, a mezőnyben elég jól ismert, korábban egyesben a világranglista 49. helyéig is eljutó argentin Federico Coria (a korábbi zseniális salakspecialista, Guillermo Coria öccse) szabadkártyával vehettek részt az uruguayi challenger-tornán, ahol az 1. fordulóban egy bolíviai páros, a tavaly ugyanitt egészen a döntőig menetelő Boris Arias és Federico Zeballos várt rájuk. Nos, a meccsen bár Forlánék az első adogatójátékukat még hozták, a következőt már elveszítették, s ezt követően az ellenfél gyorsan elhúzott, így végül nagyon simán, 6:1-gyel be is húzták a szettet.

A második játszma sem hozott sok izgalmat, Forlánék újra hamar elveszítették az adogatásukat, a bolíviai páros viszont továbbra is ellenállhatatlanul szervált, így ezt a szettet is behúzták 6:2-vel. Az Arias, Zeballos duó az első adogatásaiknál 85 százalékban megnyerte a pontot az egész meccset figyelembe véve, s mindössze 47 percre volt szükségük a továbbjutáshoz.

Diego Forlán és partnere, Federico Coria (Fotó: Getty Images)

A sima vereség ellenére Forlanékat vastapssal búcsúztatta a montevideói közönség, és Forlán sem tűnt túlságosan csalódottnak: „Nagyon élveztem, bár tudtam, hogy valószínűleg nagyon nehéz meccs lesz számunkra. Ez így is volt logikus, de arra készültem, hogy legalább élvezni tudjam a találkozót. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki eljött és megtöltötte a stadiont” – idézte a Marca a korábbi uruguayi gólvágót, aki a vereség ellenére is megmutatta, milyen remek megoldásokra képes a teniszpályán – is.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 🇺🇾 😉 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024

Forlán – aki eredményes labdarúgó-karrierje alatt 112 meccsen 36 gólt szerzett az uruguayi válogatottban, s a 2010-es világbajnokságon például társgólkirályként zárt – egyébként korábban teniszezőnek készült, juniorként tehetséges játékosnak is tartották, de végül másik sportágat választott. Nem tette rosszul, mert később hazájával Copa América-győztes lett (2011), s a Manchester Uniteddel angol bajnokságot, FA-kupát is nyert, míg az Atlético Madriddal Európa-liga-győzelemig menetelt (2010), nem beszélve arról, hogy kétszer spanyol gólkirályi címet is szerzett (2005, 2009) a La Ligában. A korábbi támadó 2019-ben döntött úgy, hogy szögre akasztja a csukát, akkor már a hongkongi Kitchee SC játékosa volt.

TENISZ

MONTEVIDEO, CHALLENGER-TORNA

1. FORDULÓ

Boris Arias, Federico Zeballos (bolíviai)–Diego Forlán, Federico Coria (uruguayi, argentin) 6:1, 6:2