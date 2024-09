Davis-kupa: Piros Zsombor kezd az első meccsünkön

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a világranglistán 222. játékos a pénteki nyitányon Amr el-Szajeddel (643.) találkozik, majd Valkusz Máté (402.) a második egyes összecsapáson a házigazdák kapitányával, Mohamed Szafvattal (643.) mérkőzik meg.

Szombaton először a párosok mérkőzését rendezik meg, Fajta Péter és Madarász Gergő lép pályára, majd jön újabb két egyes találkozó, a pénteki párosítás felcserélésével.

„Hétfőn kezdtük meg a felkészülést itt, próbáltuk úgy felépíteni a tréningek mennyiségét, hogy péntekre csúcsformába kerüljenek a játékosok – nyilatkozta Nagy Zoltán kapitány a szövetség közösségi oldalán. – Fontos volt az is, hogy megszokják az itteni feltételeket. Most már csak pontjáték van, tegnap és ma is egyet edzettünk.”

A szakvezető kifejtette, mentálisan erősnek kell lenni, tekintettel kell lenni arra, hogy mások a körülmények, mint Európában, és ha a csapat tagjai a tudásuk 80 százalékát képesek kihozni a meccseken, akkor az elég lehet a győzelemhez.

„Bízom benne, hogy Zsombi megnyeri az első mérkőzést, és ez önbizalmat adhat a folytatásra. Annyi bizonyos, hogy a csapat egyben van, és jó hangulatú felkészülésen vagyunk túl” – tette hozzá.

Piros Zsombor azzal kezdte, hogy „szuperül” érzi magát, és jó minőségű edzéseket tartottak a héten.

„Nagyon szerettem volna kezdeni, ez be is jött. Délelőtt sokkal kellemesebb idő van a centerpályán, mint kora délután, és ha elhozom az első pontot, akkor Máté is felszabadultabban tud játszani. A Davis-kupa mindig javítja a szintemet, és most papíron én leszek az esélyesebb, még ha mostanában a challengereken nem is megy annyira a játék – fejtette ki a 24 éves teniszező. – Nem sokat tudok az ellenfélről, sosem láttam játszani. Akármit előhúzhat a zsebéből, amire nekem lehet, hogy nem lesz rögtön válaszom, de próbálunk mindenre felkészülni.”

A kairói párharc győztese jövőre a döntő selejtezőjében, vesztese a világcsoport I-ben szerepelhet.

A válogatott tavaly szeptemberben sikerrel vette az osztályozót, akkor Törökország ellen nyert 4:0-ra Keszthelyen. Idén februárban, Tatabányán aztán a magyarok 3:2-re kikaptak a németektől a kvalifikációban. Egyiptom februárban szintén Kairóban, salakon fogadta Ecuadort, és az első három mérkőzés után 3:0-ra vezetve, magabiztos győzelemmel jutott tovább.

A program

Péntek

Amr el-Szajed–Piros Zsombor

Mohamed Szafvat–Valkusz Máté

Szombat

Karim Mohamed Mamun, Mohamed Szafvat–Fajta Péter, Madarász Gergő

Mohamed Szafvat–Piros Zsombor

Amr el-Szajed–Valkusz Máté