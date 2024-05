Roland Garros: Marozsán könnyed győzelemmel, csupán hét játékot veszítve jutott be a második körbe

Marozsán Fábián számára nem okozott gondot Mihail Kukuskin legyőzése. A világranglistán 43. helyen álló magyar játékos az első játszmában ugyan egyszer elveszítette a szerváját, de háromszor is brékelt (6:2). A másodikban ugyanez történt, így az is 6:2-vel zárult. A harmadik szett már csupán egy bréket hozott, s Marozsán az első mérkőzéslabdáját kihasználva megnyerte a meccset.

„Bár egy Grand Slam-tornán nincs könnyű meccs, egy picit ezt most simábbnak is éreztem annál, amit vártam, voltak hibái, kaptam ingyen pontokat is" - nyilatkozta menedzsmentjének közleményében a magyar játékos. Hozzátette, Kukuskin rutinos teniszező, és három győztes meccs után lépett pályára ellene, mert a kazah a selejtezőből indult. "Ráadásul a fonákjával verte régen végig a világot, az nekem sem volt a legkellemesebb, de erre egész jól felkészültem, és a játékának sebessége sem volt bántó. Okosan kihasználtam a gyenge pontjait, amiben az is segített, hogy az edzőm, Balázs György aktív játékosként többször is összecsapott vele, így kiváló tanácsokat kaptam tőle” – mondta Marozsán, aki a következő fordulóban már nem lesz esélyes, ugyanis Grigor Dimitrovval játszik, aki 6:4, 6:3, 6:4-re győzte le az amerikai Aleksandar Kovacevicet.

„Ahhoz, hogy vele is jó mérkőzést játsszak, még magabiztosabbnak és stabilabbnak kell lennem. Bár elsősorban nem salakjátékos, jelenlegi formája miatt akár az egyik favoritnak is nevezhető. Most lesz két napom felkészülni rá, nagyon várom a találkozót” – tekintett előre Marozsán, aki kijelentette, jó lenne a centerpályán legalább egy, sőt, talán két szettet is nyerni Dimitrovval szemben.

Gálfi Dalma korábban kikapott, hétfőn pedig a két másik magyar játékos is pályára lép a főtábla nyitó körében, Fucsovics Márton a kilencedikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasszal, Udvardy Panna pedig a huszadik helyen kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával meccsel.

ROLAND GARROS, 1. FORDULÓ

EGYES, FÉRFIAK

Marozsán Fábián–Mihail Kukuskin (kazah) 6:2, 6:2, 6:3

TOVÁBBI KIEMELT VASÁRNAPI EREDMÉNYEK

Wawrinka (svájci)–Murray (brit) 6:4, 6:4, 6:2

Alcaraz (spanyol, 3.)–Wolf (amerikai) 6:1, 6:2, 6:1

Rubljov (orosz, 6.)–Daniel (japán) 6:2, 6:7 (3–7), 6:3, 7:5

Dimitrov (bolgár, 10.)–Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:4

Hurkacz (lengyel, 8.)–Mocsicuki (japán) 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3

EGYES, NŐK

Katerina Siniaková (cseh, 32.)–Gálfi Dalma (32.) 7:5, 7:6 (7–3)