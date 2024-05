Lázár János maradt a Magyar Teniszszövetség elnöke

Lázár János 2020 júliusa óta van a Magyar Teniszszövetség élén, a 2011-től akkori lemondásáig a posztot betöltő Szűcs Lajos helyére választották meg. A Vasas SC elnökeként is tevékenykedő Markovits László szintén 2020 júliusától a szervezet alelnöke. Mind a ketten egyedüli jelöltjei voltak a pozícióiknak.

Mivel a jelenlegi elnökségnek 2024. július 27-én lejár a mandátuma, ezért március 28-án kijelölte a jelölőbizottságot, mely 14 érvényes jelentkezést fogadott be – visszalépések miatt kilencen pályáztak az elnökségi tagságra, míg az ellenőrző testületbe egy elnök mellett három testületi tag.

Az elnökség Adámi Csaba, Erdei Csaba, Kosztoványi Roland, Schmitt Gréta, Simon István, Somogyi Zsolt, Szávai Tibor, Szombati-Serfőző Eszter és Vágó László tagok, míg az ellenőrző testület Homonnay Géza elnök és Nagy Bence, Márton Kálmán, Szigeti Zsolt tagok közreműködésével tevékenykedik a következő négy évben.

„Szeretném megköszönni a bizalmat azoknak, akik négy évvel ezelőtt is itt voltak, és azoknak is, akik ma itt vannak, és támogattak, támogatnak – mondta Lázár János. – Rendkívül bonyolult és nehéz időszakban kellett az elnökségnek és a Magyar Teniszszövetségnek is helytállnia. A Covid és annak gazdasági körülményei, a pénzügyi klíma megváltozásával az induláshoz képest rosszabb gazdasági helyzetben, és szűkülő mozgástérben kellett a programunkat megvalósítani. Adminisztratív jellegű, törvényességi, jogi ügyeket sikerült tisztázni és lezárni, de vannak még folyamatban eljárások. Ám összességében új ciklust kezdhet a szövetség 2024 és 2028 között. Ma a szövetség működése mindenben megfelel a hatályos törvényeknek, átláthatósági szabályoknak, a közpénz-felhasználási elvárásoknak, de ez több évig tartó munkafolyamat volt. 2020 júliusában a felszámolás fenyegette a szövetséget, a megszűnés határából küzdöttük fel magunkat, és ma már nem lógunk ki a sportszakmai szervezetek munkájának minőségének tekintetében, bár ez az alapvető minimumnak kell lennie. A rendezett, nyugodt és stabil működés mellett új versenyrendezési metódus is érvényesült, a keszthelyi és a tatabányai Davis-kupa megszervezését közmegelégedés fogadta. A magyar tenisz sportszakmai eredményei pedig az elmúlt évtizedek legjobbjai.”

Lázár ezek után hozzátette: „Sokáig gondolkodtam, hogy jelentkezzek elnöknek. Van most egy törekvés, melynek szószólója vagyok, eszerint a politikusok lépjenek távolabb a sportszakmai vezetői pályától, ezt pedig helyesnek tartom. Én 2026 nyaráig igyekszem mindenben segíteni a tenisznek, de két év múlva előállhat az a helyzet, hogy újból elnököt kell választani, ez viszont nem biztos, hogy rajtam múlik. Én azért vállaltam még ezt a ciklust, mert szeretnék kvázi társadalmi elnökként pénzt szerezni a versenyrendezésekre és a klubok támogatására, ez a motivációm. Ha pedig eljön az idő, hogy át kell adjam a helyen, úgy szeretném átadni, hogy minderre legyen erőforrás. 2026 nyarán meglátjuk, hogyan tovább.”

A közgyűlésen az is elhangzott, hogy a 12 éven aluliak versenyén eltörölték a nevezési díjat a bázisnövelés érdekében, a Diákolimpián több mint háromszázzal többen indultak, mint az elmúlt években, és idén nyolc 15 000 dolláros összdíjazású ITF-versenyt rendeznek hazánkban, de a felnőttversenyek tekintetében van még tennivalója a szövetségnek – mondta Sávolt Attila szakmai igazgató.