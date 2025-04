Courtois után Lunyin is megsérült, a Real tartalékcsapatának kapusa véd a Valencia ellen – sajtóhír

Minden jel arra mutat, hogy a Real Sociedad elleni, kétszer 15 perces ráadásba torkolló kupameccset sérülten befejező Andrij Lunyin nem tudja vállalni a játékot a Valencia elleni szombati bajnokin.

Az ukrán kapusnak a Marca és az AS információi szerint a jobb lábában szakadt el a gázlóizom (soleus), így noha a klub még nem jelentette be a sérülés tényét, Lunyin (akire egyébként három hét kényszerpihenő vár a már említett források szerint) csak beinjekciózva tudna játszani szombaton, így – miután Courtois térdproblémákkal küszködik, s az Arsenal elleni BL-meccsen várható a visszatérése – várhatóan a Real Madrid Castilla néven futó tartalékcsapat kapusa, Fran González nevével kezdődik majd Carlo Ancelotti kezdőcsapata a szebb napokat is látott „denevérek” ellen.

A 19 éves, 199 centiméter magas Fran González (aki a jelenlegi idényben 16 harmadosztályú bajnokinál jár a Castillában) a mostani évad során számos alkalommal kispados volt a felnőttcsapat meccsein (úgy a bajnokságban, mint a Király-kupában és a Bajnokok Ligájában), de ez lehet az első alkalom, hogy pályára is léphet a Real Madridban. A Cultural Leonesától 2022 nyarán szerződtetett tehetség a vezetőedző Carlo Ancelotti, valamint a kapusedző Luis Llopis bizalmát is élvezi.