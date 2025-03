Guti: Ha Szoboszlai a legjobb, akkor tárt karokkal várjuk Madridban

– A spanyol bajnokságot ötször, a Bajnokok Ligáját háromszor nyerte meg. Melyik sikere volt a legemlékezetesebb?

– A legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy tizenhat évig a Real Madridban futballozhattam – válaszolta a Nemzeti Sportnak Guti, aki a Vegas.hu és a La Liga együttműködésének köszönhetően, a La Liga nagyköveteként érkezett Budapestre, és az eseményen tartott pódiumbeszélgetésen az újságírók kérdéseire is válaszolt. – Egy ekkora klubnál nagyon sok fontos mérkőzés van, és természetesen sok nagy trófeát lehet nyerni, nehéz ezek közül egyet kiemelni. A hetedik BL-győzelemre, vagyis a séptimára például nagyon szívesen emlékszem vissza. A kilencvennyolcas, amszterdami döntőben a Juventus volt az esélyes, Predrag Mijatovics góljával mégis mi nyertünk. Felejthetetlen élmény, de a legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy olyan sokig a Real Madridban játszhattam. Ez a legnagyobb siker és elismerés.

– Amikor tízévesen elkezdett a Real Madrid utánpótlásában játszani, gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz?

– Meg sem fordult a fejemben. Imádtam a futballt, a klubot, de gyerekként még csak játszani akartam. Nem agyaltam azon, hogy mit érhetek el. Később persze már elkezdtem többet gondolkodni a profi karrieren, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig az első csapatnál lehetek.

– Ön az egyik példa arra, hogy a királyiak utánpótlásából is kerülnek ki zseniális játékosok. Miért gondolják úgy sokan, hogy a barcelonai La Masía a világ legjobb akadémiája?

– Ezzel nem értek egyet. Mindkettő nagyon erős, de az Athletic Bilbaónak vagy a Real Sociedadnak is nagyon jó az utánpótlásképzése. Lehet, hogy az egyik akadémiáról több játékos kerül fel az első csapatba, de lehet, hogy a másiknál nemcsak ez a cél, hanem az is, hogy minél több játékost adjon el európai élkluboknak. Éppen ezért a Real Madrid és a Barcelona utánpótlása is a legjobb Spanyolországban.

– Ön minek köszönhette, hogy sikerült az áttörés?

– Türelmes voltam, és nagyon elszánt. Tudtam, mit akarok elérni, az volt a cél, hogy a Real Madridban futballozzak. Már akkor is nagyon nehéz volt sok-sok tehetséges gyerek közül odakerülni a felnőttekhez, de a sok munka végül is kifizetődött.

Guti türelmének és elszántságának tulajdonítja madridi sikereit (Fotó: Árvai Károly)

– Legutóbb húsz éve, 2005-ben egy Puskás Ferenc tiszteletére rendezett jótékonysági mérkőzésen járt Budapesten. Milyen emlékei vannak arról a találkozóról és a magyar fővárosról?

– Nincs túl sok emlékem, de mentségemre szóljon, hogy pályafutásom során rengeteg meccset játszottam, és nagyon sok helyen megfordultam. Egy futballista élete nagyrészt abból áll, hogy felül a repülőgépre, kimegy a pályára, lejátssza a mérkőzést, aztán hazarepül. Másra nem nagyon jut idő. Most hétfő este volt alkalmam sétálni kicsit Budapesten, és megcsodálhattam a várost, ami valóban gyönyörű. Nagyon örülök, hogy a La Liga nagyköveteként sok szép helyre eljuthatok, és népszerűsíthetem a spanyol labdarúgást.

– Ha már szóba került Puskás Ferenc, gyerekként mennyire voltak tisztában azzal, mekkora legenda ő Madridban?

– Mindenki tudta, ki ő, ez nem is kérdés. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Real Madridban futballozott, már csak azért is, mert nemcsak kiváló csatár volt, hanem nagyon különleges és kedves emberként is ismerte őt mindenki. A klub egyik legnagyobb legendája, igyekszünk méltó módon őrizni az emlékét Madridban.

– Melyik Real Madrid volt jobb? A galaktikusként fémjelzett gárda, amelynek ön is tagja volt, a Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo-féle együttes vagy a mostani csapat Vinícius Júniorral és Kylian Mbappéval?

– A mostani szerintem jobb a galaktikus éra csapatánál. Mindannyian láttuk, mit ért el a BBC-ként emlegetett támadósor, míg a mostani együttes ebben a formában csak nemrég játszik együtt. Ha csak a neveket nézzük, akkor elképesztő futballisták vannak a mostani Real Madridban, de meg kell várnunk, mire viszi ez a társaság.

– Hogy érzi, szerda este az Atlético Madrid ellen sikerül kiharcolni a továbbjutást a BL-negyeddöntőben?

– Nagyon nehéz lesz. Kíváncsian várom az összecsapást, ez Madridban felér egy döntővel. A város két legnagyobb csapata, két rivális csatázik a továbbjutásért. Nagyon izgalmas találkozónak ígérkezik, és természetesen remélem, hogy a végén a Real Madrid jut tovább.

– Mi az oka annak, hogy a tizenötszörös győztes Real Madrid ennyire erős a Bajnokok Ligájában? Ez puszta szerencse, a győztes mentalitásnak köszönhető, vagy valami más a magyarázat?

– Egy kicsit minden benne van. Madridban már gyerekként belenevelik a játékosokba a győzni akarást, és azt, hogy a végsőkig küzdeni kell. Sohasem szabad feladni, és hinni kell a sikerben. Ha pedig valaki az első csapathoz kerül hamar megtanulja, mennyire fontos a Bajnokok Ligája a Real Madridnak.

– Egyes hírek szerint Szoboszlai Dominikot is figyeli a klub. El tudja őt képzeli a mostani csapatban, lehet ő a következő Luka Modric?

– Már most is a világ egyik legjobb csapatában futballozik, de számomra természetesen a Real Madrid a csúcs. Hogy ő hogy van ezzel, azt nem tudom. Ugyanakkor ott nem elég az, ha valaki jó játékos, mindig hajtani kell a végsőkig, és minden sorozatban a győzelem a cél. Madridban hozzászoktak a szurkolók, hogy a legjobb játékosokat szerződteti a csapat. Ha a klub valóban figyeli, az azt jelenti, hogy a legjobbak között van, és ha a jövőben Madridba igazol, akkor tárt karokkal várjuk majd.

– Ki a jobb játékos, a spanyol válogatottat Eb-győzelemre vezető Lamine Yamal vagy a Real Madrid új sztárja, a világbajnok Kylian Mbappé?

– Nehéz kérdés. A világ három legjobb játékosa között vannak. Imádom Mbappé játékát, de Lamine Yamal előtt szerintem fényesebb jövő áll.

– Jövőre összejöhet neki a vébégyőzelem is?

– Bár mindenki róla beszél, a spanyol válogatottban rajta kívül is nagyon sok kiváló futballista van. Nem beszélve a szövetségi kapitányról, Luis de la Fuentéről. Az összes csapatrész nagyon erős, a keret tele van fiatalokkal, egyértelműen Spanyolország a következő világbajnokság legnagyobb esélyese.

– Puskás Ferencen és Szoboszlai Dominikon kívül mennyit tud a magyar futballról?

– Bevallom, nem sokat. Amellett, hogy a La Liga nagykövete vagyok, egy spanyol televíziónak is dolgozom, így egész hétvégén spanyol futballt nézek, arra összpontosítok. Más bajnokságra nem nagyon jut időm.

– La Liga-nagykövetként nyilvánvalóan figyelemmel követi a Nikitscher Tamást foglalkoztató Valladolidot is. Hogy látja, van még esélye a bentmaradásra?

– Örülnék, ha Nikitscher Tamáshoz hasonlóan még több magyar játékos játszana a La Ligában, az más kérdés, hogy a Valladolid valóban nincs túl jó formában. A klub elnöke, Ronaldo egyébként jó barátom, ezért is szorítok a csapatnak, remélem, sikerül kimásznia ebből a gödörből, és a jövőben erősebb lesz a Valladolid.

– A bajnoki versenyfutásban ki lesz a befutó?

– Bízom benne, hogy a Real Madrid, de nem lesz egyszerű. A Barcelona és az Atlético Madrid is nagyon erős, a spanyol futball kedvelői pedig csak örülhetnek annak, hogy ennyire izgalmas és kiélezett az aranyéremért zajló csata.

– Ha az utolsó percben nulla nullánál szabadrúgást kapna a csapata, kit állítana oda? Gutit, David Beckhamet vagy Roberto Carlost?

– Gutit biztosan nem…De ha valóban ezen múlna a siker, akkor Roberto Carlost választanám.