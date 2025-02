Védőgondok a Real Madridnál, Rüdiger után Alaba is kidőlt

Éder Militao és Antonio Rüdiger után David Alaba is megsérült, így egyre nagyobb gondjai vannak Carlo Ancelottinak a védelem összeállításával.

A hosszú kihagyás után január 19-én visszatérő osztrák labdarúgó 4 meccsen 70 percet játszott a Real Madridban, de most 2-3 hét kihagyásra számíthat. A klub beszámolója szerint Alaba combközelítőizom-sérülést szenvedett.

Alaba kiesése azért is fájó, mert a Leganés elleni szerdai Spanyol Kupa-negyeddöntőben kezdőként számított volna rá Ancelotti. Az olasz szakvezetőnek így a fiatal Raúl Asencio maradt az egyetlen hadra fogható valódi belső védője.

Korábban Antonio Rüdiger is izomsérülést szenvedett, Alabához hasonlóan ő is 2-3 hetet hagy ki. A két játékos így kihagyja az Atlético Madrid elleni szombati rangadót, valamint a Manchester City elleni jövő heti Bajnokok Ligája-mérkőzést is.