Négy gól a Las Palmas ellen, újra élen a Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

REAL MADRID–LAS PALMAS 4–1 (3–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Quintero

REAL MADRID: Courtois – L. Vázquez (Aguado, 87.), Asencio, Rüdiger (Alaba, 76.), Fran García – Ceballos (Chema Andrés, 84.), Valverde – Rodrygo (Endrick, 84.), Bellingham, Brahim Díaz (Arda Güler, 76.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

LAS PALMAS: Cillessen – Herzog (B. Ramírez, a szünetben), Alex Suárez, McKenna, Marmol, Álex Munoz (Loiodice, 58.) – S. Ramírez (Cardona, 80.), Javi Munoz, K. Rodríguez, Moleiro (Fuster, 58.) – F. Silva (McBurnie, 69.). Vezetőedző: Diego Martínez

Gólszerző: K. Mbappé (18., 36. – az elsőt 11-esből), Brahim Díaz (33.), Rodrygo (57.), ill. F. Silva (1.)

Kiállítva: B. Ramírez (64.)

Fontos mérkőzés várt a Real Madridra vasárnap délután. Mivel az Atlético Madrid szombaton botlott a Leganés otthonában, győzelem esetén újra az élre állhattak a „királyiak”. Papíron egyértelműen a ők voltak az esélyesek, de ott motoszkálhatott a hazai fejekben az, hogy a Las Palmas néhány fordulóval ezelőtt a Barcelona otthonában is nyerni tudott.

A találkozó elején mindössze 25 másodperc telt el, és már előnyben is voltak a vendégek, Sandro Ramírez beívelése után a hosszún érkező Fábio Silva fejelt a kapu jobb alsó sarkába. Szinte a középkezdés után egyenlíthetett volna a hazai csapat, de Brahim Díaz ajtó-ablak helyzetben az üres kapu mellé lőtt. A 18. percben viszont már összejött a hazai egyenlítés, Kylian Mbappé 11-esből vette be a Las Palmas kapuját. A 33. percben Brahim Díaz sem hibázott, a marokkói válogatott támadó Lucas Vázquez passza után 4 méterről lőtt az üres kapuba. Három perccel később Mbappé megszerezte második gólját is, a francia Rodrygo passza után 11 méterről lőtt a kapuba. Centiken múlott Mbappé mesterhármasa: a 42. percben öt méterről gurított a kapuba, de mivel a támadás egy korábbi fázisában lesen helyezkedett, a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

Alaba 399 napos kihagyás után tért vissza a pályára (Fotó: Getty Images)

A második félidő elején sem kellett sok az újabb hazai gólhoz, Rodrygo az 57. percben talált be Fran García passzából. A vendégek ráadásul a félidő közepén meg is fogyatkoztak, a szünetben csereként pályára lépő Benito Ramírez csupán 19 percet tölthetett a pályán – a Las Palmas játékosa a 64. percben kapott piros lapot, amiért csúnyán beletalpalt Lucas Vázquez derekába. A hajrában még kétszer betaláltak a hazaiak, azonban sem Bellingham, sem Valverde gólja nem volt érvényes, mivel mindkét gólt leshelyzet előzte meg. A 76. percben egy nagy visszatérőt is köszönthettek a hazai drukkerek: David Alaba több mint egy év kihagyás után léphetett újra pályára.

Könnyed győzelmével a Real Madrid a tabella élére ugrott. A „királyiak” előnye az Atlético Madriddal szemben 2, a Barcelona, Athletic párossal szemben már 7 pont. 4–1