Videó: Lewandowskiék megmutatták a házuk környékét az áradás után

Anna Lewandowska megmutatta, hogy Castelldefelsben (Barcelonától délnyugatra) található házukat is elérte az áradás. A Marca cikkében megjegyzi, Robert Lewandowski felesége reggel készítette a képeket, amikor rövid idő alatt nagyon hevesen esett az eső. A természeti katasztrófa Barcelonában is hatalmas károkat okozott. Leállították a vonatokat, továbbá több egyetemen is felfüggesztették az órákat, sőt a nem sürgős kórházi látogatásokat is elnapolták. Az önkormányzati létesítményeket is bezárták. Az órák múlásával azonban fokozatosan helyreállt a normalitás. Néhány elöntött utat megnyitottak a forgalom előtt, és a legdélebbi megyékben feloldották a mobilitási korlátozásokat.

A vihar miatt korábban több mérkőzés is elmaradt a spanyol bajnokságban és a Spanyol Kupában is.