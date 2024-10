Yeremy Pino: Azonnal tudtam, hogy nagy a baj Carvajallal

Először szólalt meg hosszabban Yeremy Pino azt követően, hogy szombat este akaratán kívül súlyos sérülést okozott Daniel Carvajalnak, a Real Madrid védőjének. A két játékos a találkozó legvégén csapott össze a labdáért, és a rendkívül szerencsétlen párharc után a királyiak Európa-bajnok védőjét hordágyon vitték le a pályáról. Már akkor lehetett tudni, hogy nagy a baj, másnapra pedig hivatalossá vált, hogy a 32 éves futballista többszörös térdszalag-szakadást szenvedett, és hosszú kihagyás vár rá. A Marcának nyilatkozó orvos azt mondta, hogy egy ilyen sérülés után a felépülés körülbelül egy évet vesz igénybe.

A Villarreal 21 éves szélsője az eset után állítólag percekig zokogott az öltözőben, annyira megviselte Carvalaj sérülése. Néhány nap elteltével pedig az El Desmarquénak beszélt arról, hogyan élte meg a történteket.

„Nagyon bonyolult játékhelyzet volt – mondta Yeremi Pino. – Próbáltam épphogy beleérni a labdába, hogy kimenjen. Talán hozzá sem értem. De végül Dani Carvajallal összeakadt a lábunk, és nagyon szerencsétlenül alakult minden. Ráadásul pont vele történt mindez, aki a spanyol válogatottban, és a Real Madridnál is meghatározó játékos. Egy példakép minden spanyol futballista számára. Nagyon rossz volt látni, ahogy szenved, főleg azok után, hogy én is átéltem hasonlót. Az összecsapás után én is földre kerültem, de amikor meghallottam Carvajalt, akkor egyből tudtam, hogy nagy a baj. Amikor a térddel történik valami, azt az ember egyből érzi. A legutóbbi két mérkőzésemen ez történt, és persze próbáltam nem gondolni erre, de ez ilyenkor nagyon nehéz. Borzasztó volt.”

Yeremy Pino ezt megelőzően legutóbb a Barcelona otthonában lépett pályára, és ott volt a közvetlen közelben annál a játékhelyzetnél, amely után a katalánok kapusa, Marc-André ter Stegen rosszul érkezett le, és szintén térdszalag-szakadást szenvedett. Bár szintén vétlen volt, ettől még rendkívül peches, hogy két egymást követő mérkőzésen is hasonló helyzetet élt át. Mellesleg tavaly a fiatal szélső ugyanilyen sérülést szenvedett, hét hónapig volt harcképtelen, és emiatt lemaradt a nyári Európa-bajnokságról is. Vagyis pontosan tudja, min megy majd keresztül a Real Madrid védője, és a Barcelona kapusa.

„Azt mondják, ez a legrosszabb sérülés – folytatta. – Nálam elég rosszul alakult minden. Kétszer kellett műteni, és el is fertőződött a seb. A térd nagyon kényes testrész, mindenre fel kell készülni. Hosszú hónapokig tart a felépülés, és ilyenkor nagyon sok minden átfut az ember agyán. Látod a társaid, miközben te járni sem tudsz. Ilyenkor arra gondolsz, hogy lehetetlen visszatérni erre a szintre. De végül a türelem, és a munka kifizetődik. Ugyanakkor mentálisan nagyon megerősített ez az időszak, mert azóta mindent sokkal jobban értékelek az életben.”