Távoli gólokkal fektette két vállra a Real Madrid a Villarrealt

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

REAL MADRID–VILLARREAL 2–0 (1–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 73 842 néző. Vezette: Cuadra

REAL MADRID: Lunyin – Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, Camavinga (Militao, 71.), Modric (L. Vázquez, 90+2.) – Bellingham – K. Mbappé (Rodrygo, 71.), Vinícius Jr. (Arda Güler, 79.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

VILLARREAL: Conde – Kiko Femenia, L. Costa, Albiol (L. Bailly, 68.), Cardona (Bernat, 86.) – Comesana, P. Gueye, Parejo (Terrats, 79.), Baena (Yéremy Pino, 68.) – T. Barry, N. Pépé (Akhomach, 68.). Vezetőedző: Marcelino

Gólszerző: Valverde (14.), Vinícius Jr. (73.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A második helyen álló Real Madrid és a harmadik helyezett Villarreal csapott össze szombat este a spanyol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában. A Real Madrid otthonában rendezett összecsapás gólgazdnak ígérkezett, a két csapat elmúlt öt bajnokiján ugyanis összesen 26 gól született.

Az első lövést a hazaiak kezdőcsapatába visszatérő Mbappé neve mellé jegyezhettük fel, majd tíz perc elteltével a vendégek is kihagytak egy lehetőséget. Cardona passza után a korábban az Arsenalban is megforduló Pépé lőtt a kapu mellé. Mindössze 14 percig kellett várni az első találatra. A Real Madrid a jobb sarokból végzett el szögletet, két passz után a labda Federico Valverde elé került, az uruguayi középpályás 24 méterről kapura lőtt, a labda pedig megpattant a becsúszva menteni igyekvő Baena lábán, és a jobb alsó sarokban kötött ki. Szinte a középkezdés után egyenlíthetett volna a Villarreal, de Pépé fejese a lécen csattant. Majd újabb lehetőség maradt kihasználatlanul a vendégek részéről Barry lövése után. Az első félidő második felében a hazaiak voltak a jobbak, a 38. percben a villámgyors Mbappé találhatott volna be, de Conde nagyot spárgázott, és elrúgta a labdát az őt kicselezni készülő francia elől.

Az 50. percben egy pillanatra úgy tűnt, a Villarreal 11-est végezhet el, de a játékvezető gyorsan megváltoztatta ítéletét, és les miatt – jogosan – szabadrúgást ítélt a hazaiak javára. A 70. percben egy bal oldali hazai akció végén Vinícius Júnior lövése az oldalhálóban kötött ki, de három perccel később már volt miért örülnie. A 73. percben Valverde passzolt a brazilhoz, aki 22 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba. Az utolsó perceket súlyosnak tűnő sérülés árnyalta be: egy ütközés után Carvajal fájdalmas arccal terült el a földön, és a saját lábán nem is tudta elhagyni a pályát. Győzelmével a Real Madrid pontszámban beérte a listavezető Barcelonát, igaz, a katalánok még nem léptek pályára a fordulóban. 2–0