Fókuszban a roma fiatalok: futballtorna és konferencia a TF-en

November 28-án, csütörtökön nagyszabású eseményt rendez a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) a Társadalomtudományi Tanszék vezetésével Roma fiatalok a testnevelésben és a sportban címmel. A szakmai konferencia 14 órakor kezdődik a megnyitóval, valamint Sterbenz Tamás rektor és Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnökének köszöntőjével, majd pedig kerekasztal-beszélgetés keretében többek között a roma fiatalok versenysportban és iskolákban betöltött helyzetére világítanak rá a szakmában jártas előadók.

„A TF történetében ez lesz az első ilyen tematikájú konferencia – mondta érdeklődésünkre Gál Andrea, a Társadalomtudományi Tanszék vezetője. – A regisztrációs időszakot meghosszabbítottuk november 22-ig, tehát pénteken még lehet jelentkezni az eseményre. Az előző félévben államvizsgázó hallgatónk, Bodor Gábor inspirált e rendezvény megszervezésére, szakdolgozatvédését hallgatva fogant meg bennem a szakmai konferencia megrendezésének gondolata ebben a témában. Meg is kérdeztük Gábort, elvállalná-e a közelgő esemény indító előadásának megtartását, és örömünkre igent mondott, úgyhogy kollégámmal, a kisebbségszociológiával is foglalkozó Dóczi Tamással ketten tartják majd meg a plenáris előadást. Reményeink szerint hagyományteremtő konferencia lesz, amelynek rangjáról sokat elárul, hogy sűrű programbeosztása dacára Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár is jelezte részvételét, s ugyancsak csatlakozik hozzánk Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár a téma fontosságára tekintettel.”

A meghívottak között szerepel az 54 esztendős Pisont István, a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC segédedzője, 31-szeres magyar válogatott futballista is.

„Nagyon örülnénk az érkezésének, már csak azért is, mert a jövő heti konferenciát megelőzően 11 és 13 óra között kispályás futballtornát rendezünk a Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, a RESPEKT-kupán az Oltalom SE, a Málta SE, a TFSE és a TF dolgozói csapata csap össze. István hátha elvállalná a játékvezetést, sőt, ha úgy gondolja, természetesen játszhat is” – tette hozzá Gál Andrea.

