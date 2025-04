Férfi röpi Extraliga: döntő meccs a pesti rangadón, a Vegyész már a négy között

A Pénzügyőr hazai pályán tehette volna fel az eddigi teljesítményére a koronát és Nacsa Gábor együttese nagy csatában meg is szerezte a vezetést. A vendégek azonban ezt követően magukra találtak és két, viszonylag sima játszmában fordítottak. A PSE előtt azonban felvillant az egyenlítés lehetősége, mivel a negyedik szett végjátékában három ponttal is vezetett. Pápai Péter csapata azonban innen is fordított és 3:1-gyel lezárta a mérkőzést. A mindent eldöntő csatát szombaton rendezik Fóton.

A Kazincbarcika viszont Debrecenben nyert, három szoros játszmában, így lezárta a párharcot, de az a MAFC–Pénzügyőr meccsen múlik, hogy a MÁV Előre, vagy a Fino ellen játszik majd az elődöntőben.

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 4. mérkőzés

PRESTIGE FITNESS PSE–MAFC 1:3 (25, –16, –21, –22)

Budapest, Kőér utca, 405 néző. Vezette: Jámbor, Bátkai-Katona

PÉNZÜGYŐR: IBAR MENÉNDEZ 11, Hechavarria 9, Ray 8, Lázaro 4, KOVÁCS Z. 17, Kispál 4. Csere: Salas (liberó), Szalai 4, Németh Á., Tóth K., Székely 1. Edző: Nacsa Gábor

MAFC: Tamási 1, KISS D. 13, Katona 2, ALTUNAGA 28, Veres 7, Tomanóczy 9. Csere: Lassu (liberó), Balogh L. 7. Edző: Pápai Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:7, 6:9, 9:16, 16:19, 18:23, 22:24. 2. játszma: 0:1, 4:2, 5:8, 7:12, 11:15, 14:20, 16:22. 3. játszma: 3:2, 5:8, 9:9, 11:14, 14:15, 14:18, 18:18, 20:24. 4. játszma: 3:1, 5:5, 10:8, 13:9, 15:14, 21:18, 22:22

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

MESTERMÉRLEG

Nacsa Gábor: – Sajnos nem sikerült élnünk a hazai pálya előnyével, de egyszer már sikerült idegenben is győzni. Szombaton ez lesz a cél másodszor is!

Pápai Péter: – Azt az akaratot és a mérgességet, vittük a pályára, amit még a szombati meccs hozott. Szépen kezdtük, de a végén magunkat vertük. De ezután nem estünk össze, sőt most játszottunk eddig a legjobban, jól nyitottunk, és jól támadtuk vissza. Ezt a lendületet vinnénk tovább az ötödik meccsre.

DEBRECENI EAC–GREENPLAN-VRCK 0:3 (–25, –19, –23)

Debrecen, 310 néző. V: Tillmann, Szabó P.

DEAC: Lasecki 1, Pavljuk 12, Kiss I. 6, LESCAY 16, Kun 3, Moret 13. Csere: Bán (liberó), Elleh, Imre. Edző: Fodor Antal

VEGYÉSZ: Péter M. 6, Garan 4, POZZOBON 18, PÉTER B. 9, CZICZLAVICZ 9, Óhidi 4. Csere: Kiss M. (liberó), Nikolov, Fecske. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 4:4, 5:10, 10:14, 17:16, 18:19, 21:20, 23:24. 2. játszma: 0:2, 3:3, 5:7, 9:8, 10:15, 14:17, 15:21, 19:23. 3. játszma: 2:6 5:11, 12:15, 15:17, 19:19, 21:20, 22:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Vegyész javára

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Szoros szetteket játszottunk, de a hajrákban rengeteg hibát elkövettünk és ezzel most élni tudott a Vegyész.

Toronyai Miklós: – Hatalmas gratuláció a csapatnak. Kritikus volt az első szett, mert négy-öt ponttal is mentünk, végül csak minimálisan győztünk. Nem tudom, mi lett volna akkor, ha... Ezt követően viszont kézben tartottuk a meccset, annak ellenére, hogy a DEAC feljött többször is. Otthon nem tudtunk élni az előttünk adódó lehetőséggel, most az első meccslabdát elődöntőre váltottuk. Boldog vagyok, és a mi szurkolóink a legnagyobbak!