A MÁV Előre játszik a női röpi Extraliga 5. helyéért az UTE-val

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

AZ 5–8. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

VASAS SC–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–20, –20, –24)

Folyondár utca, 80 néző. V: Horváth M., Barabás

VASAS SC: Kiss N., Sinka 9, Zsombók A. 4, ZSOMBÓK E. 11, Botyánszki 1, RIEDER 8. Csere: Balogh E. (liberó), Boskó, Altorjay 4, Szemler 1, Kiss L. 3, Engin. Edző: Kőnig Gábor

MÁV ELŐRE: Michalewicz 4, MARKOVIC 17, Andersson 11, MAIORANO 14, Pallag 8, OROSZ 10. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L., Tóth-Bodovics. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:3, 9:3, 10:8, 12:12, 16:13, 18:22, 19:24. 2. játszma: 2:0, 6:8, 7:11, 11:12, 12:16, 17:20, 19:24. 3. játszma: 0:3, 5:4, 5:7, 9:8, 13:11, 18:14, 18:20, 23:20, 24:23

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Ez most így sikerült. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a MÁV Előrének, amely agresszívan játszott, erre pedig későn volt válaszunk. Tragédia nem történt, azt gondolom, már az is fontos (rész)siker, hogy volt negyedik meccs. Ha most lett volna még két szett, lehet, akkor sem nyerünk egyet sem. Köszönjük a szurkolást, a szezonnak még nincs vége.

Kaszap Tamás: – Fókuszáltabbak voltunk, mint az előző két mérkőzésen, mindenki tette a dolgát, és összeszedettebben, a taktikát betartva játszottunk. Nagyot küzdött a Vasas is, és jó volt újra a pályán látni Boskó Ágit, akire nagy szüksége van a sportágnak.