Gluszak: Boldog vagyok, hogy jó ismerősökkel találkozhatok

A 38 éves szakember az MTI-nek adott interjújában elmondta, a francia Nancy elleni drámai, idegenben, aranyszettel kivívott továbbjutást követően dupla örömben volt része: először a negyeddöntőbe kerülés, majd amiatt is nagyon boldog volt, hogy a Vasassal mérkőznek, így sok ismerőssel találkozhat majd.

„Az európai kupaújonc klubunknak hatalmas siker a negyeddöntős szereplés, főleg, hogy az idény előtt az volt a cél, hogy jussunk túl két körön a CEV-kupában. Elégedettek vagyunk, de nem szeretnénk itt megállni, egyértelmű célunk, hogy a Vasast is búcsúztassuk” – tekintett előre a korábbi magyar szövetségi kapitány a jövő csütörtökön kezdődő párharcra.

Gluszak – aki a Vasassal egy-egy bajnoki címet és Magyar Kupát nyert, a magyar válogatottal pedig nyolcaddöntőbe jutott a 2021-es Európa-bajnokságon – arról is beszélt, hogy 2021-es távozása óta is figyelemmel követi volt klubja, valamint a nemzeti csapat eredményeit, utóbbit már csak azért is, mert a Radom statisztikusa, Bartlomiej Gajdek a magyar válogatottnál is ugyanezt a feladatot látja el.

Együttese szezonjának alakulásával kapcsolatban kiemelte, hogy a Lengyel Kupában már bejutottak a négy közé, ami nagy sikernek számít, ugyanis ez legutóbb 2022-ben sikerült a klubnak.

„A bajnokságban az a célunk, hogy az ötödik helyen zárjuk az alapszakaszt, jelenleg ott is állunk, ugyanakkor a tizenhét forduló alatt már tíz ötjátszmás meccsünk volt, ami igen megterhelő. A kupában még versenyben lévő csapatok mindegyike jóval nagyobb költségvetéssel dolgozik, mint mi, de bízom abban, hogy tudunk meglepetést okozni” – fogalmazott a vezetőedző.

A lengyel tréner kiemelte, "képben van" a Vasas játékoskeretével, ami merőben más, mint akkor volt, amikor még ő volt a vezetőedző, mélyebben azonban majd csak hétfőtől fogja elemezni a riválist.

Gluszakot néhány nappal ezelőtt nevezték ki az ukrán női válogatott szövetségi kapitányának, ami kapcsán elmondta: várja ezt a kihívást is, és reméli, sok pozitív élményben lesz része majd a nemzeti csapattal.

A Vasas és a Radom negyeddöntős párharcának első mérkőzését jövő csütörtökön 18 órától rendezik Érden, míg a visszavágó február 18-án lesz Lengyelországban. A továbbjutóra a portugál Porto vagy a román Alba Blaj vár a második számú európai kupasorozat elődöntőjében.