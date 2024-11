A Nantes legyőzésével kezdett a Vasas a röplabda BL-ben

A fővárosiak siralmasan kezdték a találkozót, a franciák 20:9-re is vezettek, de ezután a cseréknek köszönhetően mégis lábra kapott a Vasas és bár a szettet már nem sikerült megfordítani, a lendület megmaradt, a következő játszmában végig ők domináltak és sikerült is kiegyenlíteni. A harmadik felvonás megint a franciáknak sikerült jobban: bár ez szorosabban alakult, mint az első, de a végén a Vasas ugyanúgy 17 pontig jutott. Azonban ekkor sem omlottak össze, sőt, a negyedikben valósággal kiütötték a hazaiakat: mindössze 13 pontot engedélyeztek a Nantesnak, így következhetett a mindent eldöntő ötödik játszma, de már ekkor biztos volt, hogy a mieink ponttal távoznak. Azonban ennyivel nem elégedtek meg, gyakorlatilag ekkor is ők irányítottak, igaz 13:12-nél a Nantes fordított, de aztán egy időkérés után megint a Vasas pillanatai következtek, s a végül 27 pontig jutó Bannister ászával meccslabdához jutottak, majd idegőrlő Challengek után a meccset is megnyerték. Parádés kezdés, folytatás pedig jövő hét szerdán a török Fenerbahce ellen...

A kaposváriak fél órás csúszással kezdték el a mérkőzést, és ez kissé rányomta a kezdésükre a bélyegét. Az első két játszmát magabiztosan nyerte a spanyol csapat, a harmadikat azonban ugyanilyen fölénnyel hozta a a magyar csapat és a negyedikben hatalmas küzdelem zajlott a pályán, ez azonban a végjáték végül a Tenerife sikerét hozta.



BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

NEPTUNES NANTES (francia)–VASAS ÓBUDA 2:3 (17, –21, 17, –13, )

Nantes, 1569 néző. V: Rodriguez Machin (spanyol), Cambré (belga)

NANTES: Robinson 10, Powell 2, BAH 13, Delic 6, BENNETT 22, Jansen 10. Csere: Giardino (liberó), Nilsson 2, Brambilla 3, Chameaux 1, Ratahiry. Edző: Cesar Hernandez

VASAS ÓBUDA: Glemboczki 7, PAPP 9, BANNISTER 27, SILLAH 18, Abdulazimova 6, Leite 5. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Török 1, Fekete F. 1, Erőss 1, Tóth S. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:3, 16:8, 21:10. 2. játszma: 5:8, 13:16, 16:21. 3. játszma: 8:6, 16:13, 21:15. 4. játszma: 4:8, 6:16, 10:21, 5. játszma: 2:5, 5:5, 6:8, 10:10, 13:12, 13:14

CEV-KUPA, NŐK, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

TENERIFE LIBBY’S (spanyol)–KAPOSVÁRI NRC 3:1 (15, 16, –16, 19)

La Laguna, 450 néző. V: Portela (portugál), Verrascina (olasz)

TENERIFE: Arredondo 3, RADAKOVIC 12, NOSACH 21, Nsungimina 12, SOTO 13, Pelland 8. Csere: Pizá (liberó), Petit 1, Olguin, Villa Navarro. Edző: Facundo Morando

KNRC: Kotormán 1, FAYAD 23, Horváth L. 6, Godó 5, Pezelj 5, Szerényi 1. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova, Borhi 1, Jovanovic 2, Kojundzsics 7. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:4, 16:9, 21:11. 2. játszma: 8:1, 16:9, 21:13. 3. játszma: 3:8, 9:16, 12:21. 4. játszma: 8:4, 16:13, 21:18