Röplabda: nem kímélte a fiatalokat a Békéscsaba

Hasonló csodában reménykedett Horváth András csapata, mint az U16-os válogatott, amely ugyanitt Monoron, ezt a találkozót megelőzően a Kecskemét felnőtt NB I-es gárdáját győzte le 3:2-re, s ezzel a Kőnig Gábor irányította csapat megszerezte első sikerét a bajnokságban.

Persze a tabellán harmadik helyen álló vendégek azért nem tűntek könnyű falatnak, pláne úgy, hogy a szokásjognak megfelelően a válogatott keretének BRSE-s tagja ezúttal saját klubjuk színeibe öltöztek, márpedig Gajdács Lina és Németh Luca pénteken még az U19-eseket erősítette. Ráadásul Tóth Gábor, a csabaiak mestere nem aprózta el: szinte végig a legjobb csapatát játszatta, amelyben négy légiós mellett két magyar felnőttválogatott szerepelt. Nem csoda, hogy az első játszmában nagyon gyorsan meglépett a vendégcsapat és a fiatalok végül pontosan ugyanúgy 14 pontot szereztek az első szettben, mint egy nappal korábban a Vasas ellen.

A másodikban viszont összekapták magukat Pampuch Grétáék – miután Horváth András elforgatta csapatát –, és 9:6-nál Tóth Gábornak kellett időt kérnie, hogy rendezze a sorokat. Sikerült, a fiatalok végül három ponttal teljesítették túl előző játszmabeli teljesítményüket.

A harmadik felvonás elején sorozatban ötször blokkolt Zsombók Anna, s vezettek is ezzel 7:5-re a fiatalok, de aztán újra indult a csabai henger (Nina Kocic egymaga egy szettnyi pontot termelt) és végül ezt a szettet is elvitték a vendégek. Újabb csoda nem történt, de azért ezúttal is láttunk szép dolgokat az ifjúsági válogatottól. Folytatás vasárnap este az Újpest ellen...

NŐI U19-ES VÁLOGATOTT–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (–14, –17, –18)

Monor, 50 néző. V: Mezőffy, Elsik

U19: PAMPUCH 12, ZSOMBÓK A. 8, Zsombók E. 8, Klein 5, Csereklye 2, Piros. Csere: Pusztai (liberó), Kristóf, Hőbe, Kapronczai. Edző: Horváth András

BÉKÉSCSABA: SANTOS HURST 9, Kiss E. 1, KOCIC 25, DÉKÁNY 10, Mayer 5, Koseková 1. Csere: Kertész (liberó), Mikus 3, Fekete R., Németh L., Caraballo. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 4:5, 4:8, 5:12, 8:15, 11:20, 14:24. 2. játszma: 2:3, 4:4, 9:6, 10:11, 11:17, 14:21, 17:24. 3. játszma: 1:4, 7:5, 9:12, 12:14, 13:20, 17:21, 18:22

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Sok hibát követtünk el, az első játszmában nyolcat is, ami megpecsételte a sorsunkat, egy Békéscsaba ellen nem lehet ennyit véteni. Ez kicsit vissza is fogta a fejeket a második játszmára, aztán a harmadikban voltak egészen szép pillanataink. Sokat kell még érnünk és tapasztalnunk ehhez a szinthez.

Tóth Gábor: – Jól játszott az U19-es válogatott, nehéz mérkőzés volt, végig fókuszálni kellett és feszes tempót tartani, hogy a fiatalokat hibázásra tudjuk kényszeríteni. Hasznos találkozó volt.



RÖPLABDA, FÉRFI NB I Extraliga

Pénzügyőr SE– GreenPlan-VRCK 1:3 (–21, 17, –23, –26)

TFSE–Fino Kaposvár 0:3 (–17, –21, –19)

Az állás: 1. Kaposvár 12 pont (12:0), 2. MÁV Előre 12 (12:1), 3. MAFC 8 (10:5), 4. VRCK 8 (10:8), 5. Dág 6 (6:5), 6. MEAFC 6 (7:7), 7. TFSE 6 (6:7), 8. Pénzügyőr 4 (6:9), 8. DEAC 4 (6:10), 9. Kecskemét 3 (4:6), 11. Szeged 0 (2:12), 12. DKSE 0 (1:12)