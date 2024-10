Női röplabda: hengerelt a Kaposvár és a Békéscsaba az Extraliga nyitányán

Magabiztos sikerrel kezdte meg szereplését a bajnokság alapszakaszában a legutóbbi ezüstérmes Kaposvár és a harmadik Békéscsaba is. Előbbi a Szent Benedeket, utóbbi a Nyíregyházát győzte le szettvesztés nélkül. A kaposváriaknál Thana Jena Fayad 17 ponttal mutatkozott be, s a balatonfürediek a harmadik játszmában a tíz pontot sem tudták elérni. A másik találkozón Nina Kocic 21 pontot ütött előző csapatának, viszont a Fatumban bemutatkozott a mindössze 14 éves Pampuch Gréta. A kiemelkedő tehetségű, az ifjúsági válogatottban már bizonyító szélső ütő első felnőtt élvonalbeli mérkőzésén 2 pontot szerzett.



RÖPLABDA, NŐK. EXTRALIGA, 1. FORDULÓ

KAPOSVÁRI NRC–SZENT BENEDEK RA 3:0 (14, 17, 8)

KNRC: Grabovska 1, FAYAD 17, Horváth L. 5, Kojundzsics 9, PEZELJ 10, SZERÉNYI 10. Csere: Rády (liberó), Godó 3, Kotormán. Vezetőedző: Vincent Lacombe

SZBRA: Szuszics 2, Jelinková 4, Szabó K., Kapronczai 4, GLIBIC 10, Hőbe 1. Csere: Nagy E. (liberó), Krakoczki. Vezetőedző: Tomas Varga

Kaposvár, 515 néző. V: Halász E., Horváth M.

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 6:3, 13:3, 18:6, 21:13, 24:14. 2. játszma: 2:3, 5:4, 6:7, 11:8, 18:10, 21:15, 24:14. 3. játszma: 9:2, 17:4, 20:7, 24:8.

MBH-BÉKÉSCSABA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (16, 20, 21)

BÉKÉSCSABA: Koseková 2, CARABALLO 9, KISS E. 9, KOCIC 21, Dékány 4, Mayer 8. Csere: Kertész (liberó), Santos Hurst 1. Vezetőedző: Tóth Gábor

FATUM: Zaborowska 2, Szkorics 3, Lászlop 5, CALKINS 11, Antivero 7, Kump 3. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G., Pampuch 2, Szabó L. 1, Pintér 1. Vezetőedző: Adrian Chylinski

Békéscsaba, 850 néző. V: Jámbor, Tillmann

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:5, 6:10, 14:10, 18:15, 24:16. 2. játszma: 4:3, 7:6, 7:9, 12:9, 13:12, 17:14, 18:18, 24:19. 3. játszma: 3:4, 9:4, 15:8, 16:13, 20:16, 21:19, 24:20.

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – A meccs első felét nem így képzeltem el, ott volt 5-6 technikai hibánk, idegesek voltak a lányok, még azok is, akik tudják, milyen az atmoszféra, persze ez elsőre sosem kellemes. Aztán megnyugodtunk, ami nagyon fontos volt a továbbiakra nézve, hiszen onnantól kontrolláltuk a mérkőzést, még akkor is, ha néha esett a fókusz. Kimondott cél, hogy a terhet elosszuk a játékosok között, hiszen így kiszámíthatatlanabbak leszünk.

Adrian Chylinski: – Támadásban nagy különbség volt ma a két csapat között, és sok ki nem kényszerített hibát is ejtettünk. Jól nyitottunk, a blokkvédekezésünk sem volt rossz, de nagyon sok ingyen pontot ajándékoztunk nekik, és ez el is döntötte a meccset. A Békéscsaba jó csapat, az előszezonban is megmutatta, hogy magas szintű játékra képes, és ez ma is így volt.